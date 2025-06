Μια 51χρονη γυναίκα πέθανε από καρδιακή προσβολή που υπέστη, ενώ προσπαθούσε να βρει καταφύγιο στην ισραηλινή βόρεια πόλη Καρμιέλ, καθώς σειρήνες αντιαεροπορικής άμυνας ηχούσαν σε πολλές πόλεις σε όλο το Ιράν προειδοποιώντας για τη νέα πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα το Ιράν κατά του Ισραήλ.

Η Magen David Adom, η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του Ισραήλ ανέφερε το θάνατο της γυναίκας. Η υπηρεσία ανέβασε επίσης σε 23 τον αριθμό των ανθρώπων που τραυματίστηκαν στη Χάιφα ως αποτέλεσμα της ομοβροντίας ιρανικών πυραύλων.

Τρεις από τους τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την Magen David Adom: ένας 16χρονος που έφερε τραύματα από θραύσματα στο άνω μέρος του σώματός του και δύο άνδρες, ηλικίας 54 και 40 ετών αντίστοιχα, που έφεραν τραύματα στο κάτω μέρος του σώματός τους. Οι άλλοι 20 τραυματίες στη Χάιφα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το νοσοκομείο Ραμπάμ της Χάιφα τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι περιέθαλψε 19 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένου ενός σε σοβαρή κατάσταση, μετά από ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις στην βόρεια ισραηλινή πόλη. «Δυνάμεις διάσωσης… επιχειρούν σε πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα όπου έχουν ληφθεί αναφορές» για ζημιές λόγω των επιθέσεων, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Το Ιράν εκτόξευσε σήμερα λίγο μετά τις 15:40 νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, όγδοη ημέρα του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, με αναφορές για πολυάριθμες ισχυρές εκρήξεις σε ισραηλινές πόλεις. «Βλέπετε εικόνες από τον ουρανό πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη κατά την άφιξη ιρανικών πυραύλων», περιέγραψε στον αέρα παρουσιαστής ειδήσεων, στην ιρανική κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος στο Ισραήλ. Οι εικόνες σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδωση προβάλλονταν υπό τον ήχο ενός ιρανικού στρατιωτικού εμβατηρίου.

Αργότερα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέες επιδρομές στο νοτιοδυτικό Ιράν. Ο ισραηλινός στρατός με νεότερη ενημέρωσή του λίγο μετά τις 16:00 ανακοίνωσε πως η επίθεση έληξε, τονίζοντας πως Ισραηλινοί μπορούν να βγουν από τα καταφύγια. Ο στρατός δήλωσε ότι περίπου 25 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ στο τελευταίο μπαράζ επιθέσεων ιρανικών πυραύλων. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

Συστήματα της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν στο Μπουσέρ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, μετέδωσε σήμερα λίγο μετά τις 17:30 ώρα Ελλάδας το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων YCJ News. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει στρατιωτική εγκατάσταση στο νοτιοδυτικό Ιράν. Στο Μπουσέρ βρίσκεται ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός πυρηνικός σταθμός που λειτουργεί στο Ιράν και σε αυτόν χρησιμοποιείται ρωσικό πυρηνικό καύσιμο.

Δραματική προειδοποίηση να μην βομβαρδιστεί το πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπουσέρ του Ιράν, απηύθυνε την Παρασκευή ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ /IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι. Υπογράμμισε μάλιστα με κατηγορηματικό τρόπο, ότι ο Διεθνής Οργανισμός μπορεί να εγγυηθεί μέσω ενός συστήματος αδιαμφισβήτητων επιθεωρήσεων, ότι το Ιράν δεν θα έχει την ικανότητα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Στη Χάιφα, διασώστες επιθεώρησαν τουλάχιστον ένα κτίριο που επλήγη από πυραύλους, σύμφωνα με έναν φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο. «Ένας πύραυλος χτύπησε κοντά σε τέμενος», τόνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτηση στο X, συνοδεύοντας την ανάρτηση με ένα βίντεο.

The Iranian regime just struck Al-Jerina Mosque in Haifa, one of Israel’s most diverse cities.

Watch: pic.twitter.com/faCn5frzKi

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 20, 2025