Η Κρις Τζένερ υπήρξε πάντα ειλικρινής σχετικά με τις επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Η μητριάρχης των Καρντάσιαν ξεκίνησε το ταξίδι των μικροεπεμβάσεων με τα εμφυτεύματα στήθους τη δεκαετία του 1980 αφού γέννησε τα τέσσερα πρώτα της παιδιά: Κόρτνεϊ, Κιμ, Κλοέ και Ρομπ Καρντάσιαν.

Συνέχισε την αισθητική της «συντήρηση» και αποκάλυψε ότι έχει κάνει Botox και fillers όλα αυτά τα χρόνια. Επιπλέον, η Τζένερ αποκαλύψε επίσης ότι έκανε το πρώτο της λίφτινγκ το 2011 από τον ίδιο γιατρό που έκανε την αύξηση στήθους της κόρης της Κάιλι Τζένερ.

Και φτάνουμε αισίως στο 2025, όπου η Κρις Τζένερ αφέθηκε στα χέρια ενός πλαστικού χειρουργού στη Νέα Υόρκη.

Μεγάλη έρευνα για τον γιατρό

«Πρέπει να κάνεις αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι καλά, πρώτα απ’ όλα» δήλωσε η Κρις το 2015 σε ένα επεισόδιο της εκπομπής Good Work. «Δεν μπορείς να κάνεις κάτι επειδή κάποιος άλλος απλά το κάνει και στη συνέχεια πρέπει, φυσικά, να κάνεις μεγάλη έρευνα για τον γιατρό που θα επιλέξεις».

Από την αυξητική στήθους της μέχρι τη διατήρηση των αισθητικών ενέσεων, ακολουθούν όλα όσα έχει πει η Κρις Τζένερ για τις πλαστικές επεμβάσεις της όλα αυτά τα χρόνια.

Η Τζένερ έκανε την πρώτη της αύξηση στήθους τη δεκαετία του 1980

Η Κρις Τζένερ αποκάλυψε ότι έβαλε εμφυτεύματα στήθους τη δεκαετία του 1980 αφού γέννησε τα τέσσερα πρώτα παιδιά της με τον αείμνηστο Ρόμπερτ Καρντάσιαν. «Έκανα πλαστική στήθους τη δεκαετία του ’80 μετά από τέσσερα παιδιά, επειδή η βαρύτητα με κυρίευσε», δήλωσε στο Good Work το 2015.

Η σταρ των Καρντάσιαν εξήγησε ότι τα εμφυτεύματα στήθους της ήταν «υπέροχα» για περίπου 30 χρόνια, αλλά αφού καλωσόρισε τις μικρότερες κόρες της, Κένταλ και Κάιλι Τζένερ, «ένιωσε ότι ήταν πολύ μεγάλα» και αναθεώρησε.

«Πριν από δύο χρόνια, ένιωσα ότι ήταν πολύ μεγάλα και τίποτα δεν μου ταίριαζε πια και ξαφνικά φώναξα βγάλτε τα!», πρόσθεσε. «Έτσι, ο ίδιος γιατρός που τα έβαλε, τα έβγαλε και μετά έπρεπε να κάνει ένα μικρό λίφτινγκ και να βάλει μικρότερα».

Έκανε το πρώτο της λίφτινγκ το 2011

Το 2011, η Τζένερ μπήκε στο μαχαίρι και έκανε το πρώτο της λίφτινγκ, ενώ κατέγραψε την επέμβαση στο Keeping Up with the Kardashians. Η Τζένερ άφησε τις κάμερες να την ακολουθήσουν στο δωμάτιο της επέμβασης, ενώ ο Dr. Garth Fisher εστιάζε σε τμήματα του λαιμού και του προσώπου της και η Κιμ στεκόταν δίπλα της.

«Ποτέ δεν είχα ένα τόσο αγχωτικό πρωινό, ειλικρινά, στη ζωή μου», είπε η Τζένερ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου και φορτίστηκε συναισθηματικά πριν από την επέμβαση. Η Κιμ την παρηγόρησε και της είπε μετά την επέμβαση: «Μαμά, είσαι υπέροχη! Είσαι πανέμορφη».

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση μείωσης των λοβών των αυτιών το 2018

Όπως έκανε και το 2011, η Τζένερ πήρε μαζί της τις κάμερες του τηλεοπτικού ριάλιτι όταν μείωσε χειρουργικά τους λοβούς των αυτιών της το 2018. Πριν από την επέμβαση, η Τζένερ παραδέχτηκε ότι ήταν μια μεγάλη της ανασφάλεια και ένιωθε ότι είχε τους «μεγαλύτερους λοβούς αυτιών στο σύμπαν.

»Το μόνο που θέλω είναι απλά χαριτωμένα αυτιά. Από τότε που η Κιμ έκανε ένα σχόλιο για τα αυτιά μου πάντα αναρωτιόμουν και κοιταζόμουν εμμονικά στον καθρέφτη -«είναι πολύ μεγάλα;».

»Έμαθα ότι η μύτη και τα αυτιά σου μεγαλώνουν σε όλη σου τη ζωή. Νομίζω ότι η απόφαση να κάνω κάτι για τα διαρκώς μεταβαλλόμενα αυτιά μου είναι ξαφνικά προτεραιότητα». Μετά την επέμβαση, η Κιμ έκανε κομπλιμέντα στη μαμά της: «Τα αυτιά σου μοιάζουν με κανονικά αυτιά τώρα!».

Η Τζένερ δήλωσε ότι το Botox ήταν «πραγματικά υπέροχο» για εκείνη και μάλιστα χάρισε στα μέλη της οικογένειάς της τις ενέσεις για τα Χριστούγεννα του 2019

Εκτός από τις πιο σημαντικές χειρουργικές επεμβάσεις, η Τζένερ έχει επίσης μοιραστεί ότι κάνει διάφορες ενέσεις. «Botox και fillers και λέιζερ και τέτοια πράγματα» δήλωσε στο Good Work.

Το 2019, η Τζένερ συνεργάστηκε μάλιστα με την Botox Cosmetic για να χαρίσει στους φίλους και την οικογένειά της δωροκάρτες Botox για τις γιορτές. «Σε ποιον δεν αρέσει το Botox; Για μένα είναι πραγματικά υπέροχο. Αν είσαι υπεύθυνη και μιλάς με τον γιατρό σου, νομίζω ότι λειτουργεί. Είναι κάτι που χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό».

Το 2022, έκανε αντικατάσταση ισχίου, καθώς ήταν «αποφασισμένη να ζήσει ξανά χωρίς αυτόν τον πόνο»

Η Τζένερ χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια «πολύ τρομακτική» διαδικασία το 2022, όταν χειρουργήθηκε στο ισχίο της. Η μεγιστάνας των επιχειρήσεων επισκέφθηκε έναν ορθοπεδικό χειρουργό αφού ένιωσε πόνο στο δεξί της ισχίο και ένιωθε ότι «κυριολεκτικά δεν μπορούσε να περπατήσει» χωρίς μπαστούνι. Αφού ο γιατρός την ενημέρωσε ότι θα χρειαστεί αντικατάσταση ισχίου, η Τζένερ συγκινήθηκε ενώ παραδέχτηκε ότι ήταν «πολύ τρομακτικό» για εκείνη.

«Μου θυμίζει ότι μεγαλώνω… Ξαφνικά, δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά τα πράγματα … Ο γοφός μου βγαίνει εκτός λειτουργίας, το γόνατό μου έχει τραυματιστεί. Έχω μια μόλυνση στο μάτι, δεν μπορώ να δω … Είναι η συνειδητοποίηση ότι γερνάω … Με μπερδεύει με το μυαλό μου, γιατί πάντα ένιωθα ότι ήμουν 40 ετών».

Αφού υποβλήθηκε στην επέμβαση, δήλωσε ότι αισθανόταν σαν «βιονική γυναίκα».

Παρουσίασε τη νέα της εμφάνιση το 2025 μετά τις αισθητικές βελτιώσεις που δέχτηκε από τον χειρουργό Dr. Steven Levine από τη Νέα Υόρκη

Τον Μάιο του 2025, η Τζένερ εξέπληξε τους θαυμαστές της όταν δημοσίευσε φωτογραφίες από το γεμάτο αστέρια bachelorette πάρτι της Λόρεν Σάντσεζ. Οι θαυμαστές αυτόματα άρχισαν να κάνουν εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη νεανική της εμφάνιση, ενώ σημείωσαν πόσο έμοιαζε με τις νεότερες κόρες της.

Το People επιβεβαίωσε αργότερα ότι η Τζένερ υποβλήθηκε σε αισθητικές βελτιώσεις από τον πλαστικό χειρουργό της Νέας Υόρκης Dr. Steven Levine. Ωστόσο, δεν έχει αποκαλυφθεί τι ακριβώς είχε κάνει.

Ο Dr. Levine είναι πιστοποιημένος «αισθητικός και επανορθωτικός» χειρουργός που «ειδικεύεται στις φυσικής εμφάνισης βελτιώσεις του προσώπου, του στήθους και του σώματος», σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιατρείου του.

Η Τζένερ απέκλεισε τις εικασίες ότι έχει υποβληθεί σε ρινοπλαστική

Η Τζένερ κατέρριψε, ωστόσο, κάποιες άλλες φήμες. «Πολλοί άνθρωποι λένε ότι έχω κάνει πλαστική στη μύτη μου. Δεν έχω κάνει», δήλωσε στο Good Work το 2015. «Έχω την ίδια μύτη με την οποία γεννήθηκα… και το λένε αυτό για όλα τα παιδιά μου. Εμείς ως οικογένεια δεν έχουμε κάνει ρινοπλαστική…».

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια μετά το σχόλιο της Τζένερ, η Κλοέ υποβλήθηκε σε ρινοπλαστική και αργότερα επιβεβαίωσε την επέμβαση το 2022. «Πάντα ήθελα να κάνω τη μύτη μου» είπε η Κλοέ στην παρουσιάστρια Ρόμπιν Ρόμπερτς κατά τη διάρκεια ενός αφιερώματος του ABC για την οικογένειά της το 2022.

«Αλλά είναι στη μέση του προσώπου σου και είναι τρομακτικό να το σκέφτεσαι. Τελικά βρήκα το κουράγιο και το έκανα και μου αρέσει πολύ».

*Με στοιχεία από people.com