Συναγερμός έχει σημάνει στη Σικελία, καθώς το ηφαίστειο της Αίτνας -το πιο ενεργό της Ευρώπης- παρουσιάζει ξανά έντονη δραστηριότητα. Από το βράδυ της Κυριακής (1/6), ο νοτιοανατολικός κρατήρας εκτοξεύει λάβα, αέρια και τέφρα, προκαλώντας σκηνές πανικού μεταξύ των τουριστών που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

Το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) ανακοίνωσε ότι η σεισμική δραστηριότητα αυξήθηκε σταδιακά και κορυφώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (2/6), με επίκεντρο την κορυφή του ηφαιστείου, σε ύψος περίπου 2.800 μέτρων. Οι εκρήξεις χαρακτηρίζονται στρομπολιανού τύπου, δηλαδή συχνές και αυξανόμενης έντασης, χωρίς ωστόσο να είναι καταστροφικές.

Παράλληλα, παρατηρούνται μικρές ροές λάβας προς την Κοιλάδα του Bove, ενώ λεπτή τέφρα έχει πέσει στην περιοχή Piano Vetore. Το σύννεφο τέφρας κινείται προς τα δυτικά-νοτιοδυτικά, χωρίς να έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα μέχρι στιγμής.

«Τις τελευταίες ώρες, η δραστηριότητα που αναφέρθηκε στην προηγούμενη ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 4.14 π.μ. (3.14 π.μ. BST) συνεχίστηκε με εκρήξεις στρομπολιανού τύπου αυξανόμενης έντασης, οι οποίες, αυτή τη στιγμή, είναι ισχυρές και σχεδόν συνεχείς. Τις τελευταίες ώρες, έχει σημειωθεί πτώση μικρής ποσότητας λεπτής τέφρας στην περιοχή Piano Vetore», ανέφερε χαρακτηριστικά το ιταλικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας.

