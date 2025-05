Η ευρωπαϊκή σεζόν ολοκληρώνεται το προσεχές Σάββατο με τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Ίντερ να ρίχνει την αυλαία. Η ομάδα που θα κατακτήσει το βαρύτιμο τρόπαιο θα είναι στο τέλος και αυτή που θα έχει εξασφαλίσει τα περισσότερα έσοδα από την UEFA για την αγωνιστική περίοδο 2024-25, αφού ήδη οι δυο φιναλίστ βρίσκονται στην κορυφή της (σ.σ. ακόμη ανεπίσημης) σχετικής λίστας.

Η γαλλική ομάδα έχει λαμβάνειν -μέχρι στιγμής- 137,9 εκατομμύρια ευρώ για την πορεία της, ενώ η ιταλική ακολουθεί με 136,6 εκ. ευρώ. Οι Άρσεναλ (117 εκατ.), Μπαρτσελόνα (116,6 εκατ.) και Μπάγερν Μονάχου (105,9 εκατ.) συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα, ενώ φυσικά αξίζει να σημειωθεί πως οι σύλλογοι που αγωνίστηκαν στο Champions League προφανώς και μονοπωλούν τις κορυφαίες θέσεις της λίστας.

Για την ακρίβεια, είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των εσόδων για τις τρεις διοργανώσεις (Champions League, Europa League και Conference League) που 25 ομάδες που αγωνίστηκαν στο Champions League έχουν περισσότερα έσοδα στη σεζόν από τη νικήτρια του Europa League, Τότεναμ, η οποία θα λάβει 45,4 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, 35 ομάδες του Champions League και 7 του Europa League, θα πάρουν περισσότερα χρήματα από τη νέα κάτοχο του Conference League, Τσέλσι (22 εκατ. ευρώ), η οποία το βράδυ της Τετάρτης διαδέχθηκε τον Ολυμπιακό ως η νέα κάτοχος του τροπαίου.

💸💶💰 UEFA prize money 2024/25

▪️ 25 🔵 UCL teams earned more than 🟠 UEL winners 🏆 Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

▪️ 35 🔵 UCL teams and 7 🟠 UEL teams earned more than 🟢 UECL winners 🏆 Chelsea 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/cFJb6c2KyR

