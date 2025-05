«Πόλεμος»… αναρτήσεων από Ουάσινγκτον και Μόσχα τις τελευταίες ώρες με φόντο την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social έστειλε μήνυμα στον Ρώσο ομόλογό του για «πραγματικά άσχημες συνέπειες».

Στην αντίπερα όχθη ο κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σήκωσε το γάντι λέγοντας πως «το μόνο πραγματικά κακό πράγμα για το οποίο πρέπει να ανησυχούμε είναι ένας Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος».

Το φιτίλι άναψε ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. «Αυτό που δεν συνειδητοποιεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πως, αν δεν ήμουν εγώ, πολλά πραγματικά πολύ άσχημα πράγματα θα είχαν συμβεί στη Ρωσία» έγραψε, προειδοποιώντας πως «παίζει με τη φωτιά!».

Η απάντηση δεν άργησε να έρθει. «Όσον αφορά τα λόγια του Τραμπ για τον Πούτιν ότι ‘παίζει με τη φωτιά’ και τα ‘πολύ άσχημα πράγματα’ που θα μπορούσαν να συμβούν στη Ρωσία. Γνωρίζω μόνο ένα πραγματικά κακό πράγμα – τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζω ο Τραμπ να το καταλάβει αυτό!», έγραψε ο Μεντβέντεφ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Regarding Trump’s words about Putin «playing with fire» and «really bad things» happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this!

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) May 27, 2025