Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει εκτόξευση ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου προκειμένου να εκφοβίσει την Ουκρανία και τη Δύση.

Η εκτόξευση κατά τη διάρκεια της νύχτας διατάχθηκε να γίνει από τη ρωσική περιφέρεια Σβερντλόφσκ, ανέφερε η υπηρεσία GUR σε μια ανακοίνωση στην εφαρμογή Telegram. Προστίθεται πως η εμβέλεια του πυραύλου ξεπερνάει τα 10.000 χιλιόμετρα.

«Προκειμένου να ασκήσει επιδεικτικά πίεση και να εκφοβίσει την Ουκρανία, και επίσης κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η επιτιθέμενη χώρα Ρωσία σκοπεύει να πραγματοποιήσει εκτόξευση, για σκοπούς «εκπαίδευσης και μάχης», ενός διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου RS-24 …», λέει η GUR στην ανακοίνωση.

