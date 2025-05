Η φετινή ορειβατική περίοδος στο Έβερεστ ξεκίνησε με θλίψη, καθώς δύο ψυχές -ένας Ινδός και ένας Φιλιππινέζος- έχασαν τη ζωή τους. Οι δύο ορειβάτες θέλησαν να κατακτήσουν την ψηλότερη κορυφή του κόσμου. Μέσα στον παγωμένο αέρα και τη «ζώνη του θανάτου», έμειναν για πάντα κομμάτι του θρύλου του Έβερεστ, μιας κορυφής που χαρίζει δόξα, μα και απαιτεί θυσίες.

Ο 45χρονος Φίλιπ Σαντιάγο από τις Φιλιππίνες έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ της Τετάρτης (14/5) στο South Col στο στάδιο της ανάβασης, είπε ο Χιμάλ Γκαουτάμ, ένας αξιωματούχος του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ.

Ο Σαντιάγο ένιωθε κουρασμένος όταν έφθασε στον τέταρτο υψηλότερο ορειβατικό καταυλισμό και πέθανε ενώ ξεκουραζόταν μέσα στη σκηνή του, πρόσθεσε ο Γκαουτάμ.

Ο 45χρονος Σουμπράτα Γκόζ από την Ινδία έχασε χθες (15/5) τη ζωή του κάτω από το Σκαλί του Χίλαρι, ένα σχεδόν κατακόρυφο βραχώδες μέτωπο, ενώ επέστρεφε από την κορυφή ύψους 8.849 μέτρων.

«Αρνήθηκε να κατέβει πριν φθάσει στο Σκαλί του Χίλαρι», είπε ο Μποντχράτζ Μπαντάρι της οργανώτριας εταιρείας του Νεπάλ Snowy Horizon Treks and Expedition.

Το Σκαλί του Χίλαρι είναι ένα βραχώδες, απότομο σημείο λίγο πριν την κορυφή, που βρίσκεται μέσα στη λεγόμενη «ζώνη του θανάτου», όπου τα επίπεδα οξυγόνου είναι ανεπαρκή για ανθρώπινη επιβίωση.

«Καταβάλλονται προσπάθειες για να μεταφερθεί το πτώμα του στον ορειβατικό καταυλισμό. Τα αίτια του θανάτου του θα γίνουν γνωστά μόνο μετά την νεκροτομή», διευκρίνισε ο Μπαντάρι.

🏔 Everest Claims Two Lives: Descent Turns Deadly

India’s Subrata Ghosh died just 50m below Hillary Step

Philipp II Santiago, 45, from Philippines, collapsed while ascending

Both were part of an international expedition led by Bhandari#mountain #Everest Andhra Pradesh $EOS pic.twitter.com/B0ErJr4Vxs

