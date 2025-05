Ο Λιονέλ Μέσι κλήθηκε να επιλέξει το αγαπημένο του γκολ, ούτως ώστε αυτό να μετατραπεί σε έργο τέχνης από τον Ραφίκ Αναντόλ. Τα έσοδα από τη δημοπρασία του έργου θα διατεθούν για καλό σκοπό.

Το τελικό έργο θα βγει σε δημοπρασία στο Christie’s, και τα έσοδα θα διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Το γκολ που επέλεξε ο Αργεντίνος θα αποκαλυφθεί στην επίσημη σελίδα της ομάδας της Ίντερ Μαϊάμι στα κοινωνικά δίκτυα στις 22 Μαΐου 2025.

Ο ίδιος ο Μέσι δήλωσε τα εξής: «Το να επιλέξεις μόνο ένα γκολ από όλα είναι πολύ δύσκολο, το καθένα είναι ξεχωριστό με τον δικό του τρόπο, και μερικά είναι πραγματικά σημαντικά ή σου ξυπνούν απίστευτες αναμνήσεις. Αλλά η ανάδειξη ενός ως αγαπημένο για πρώτη φορά, το να κάνω αυτό το μοναδικό έργο πραγματικότητα αξίζει τον κόπο. Υπάρχει ένας ισχυρός σκοπός πίσω από αυτό και είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι μέρος αυτού».

