Διαψεύδει τα περί απόλυσης του Μανώλη Καπνισάκη, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, το Κίνημα Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει το Κίνημα Δημοκρατίας, «ο Μανώλης Καπνισάκης ήταν και παραμένει το δεξί χέρι του Στέφανου Κασσελάκη. Καθότι τυγχάνει ο πιο έμπιστός του άνθρωπος».

Παράλληλα επισημαίνει πως «το Κίνημα Δημοκρατίας χτίζεται με αλήθεια».

«Οι πεινασμένοι καρβέλια ονειρεύονται. Το Κίνημα Δημοκρατίας δυναμώνει και προχωρά. Και όσοι έχουν ποντάρει στα μορφώματα που καταρρέουν, επιστρατεύουν τη λάσπη για να τραβήξουν την προσοχή.

Μπροστάρη αυτής της προσπάθειας, μια ‘δημοσιογράφος’ γνωστή για τις ανταποκρίσεις της από τα μπουζουξίδικα, που νομίζει πως ένα πολιτικό συνέδριο λειτουργεί με κράτηση πρώτου τραπεζιού πίστα. Αντί να ρωτήσει ποιοι ήταν παρόντες, φαντάστηκε απουσίες και ‘σκάνδαλα’ — για να γεμίσει πέντε παραγράφους με εικασίες.

Κάθε λέξη της είναι ανυπόστατη.

Ο Μανώλης Καπνισάκης ήταν και παραμένει το δεξί χέρι του Στέφανου Κασσελάκη. Καθότι τυγχάνει ο πιο έμπιστός του άνθρωπος.

Το Κίνημα Δημοκρατίας χτίζεται με αλήθεια. Οι κατασκευές και τα παραπολιτικά αφήνονται σε άλλους. Σε αυτούς που τελειώνουν τη βάρδια τους με λουλούδια στα παπούτσια».

Λίγο αργότερα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε και ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, αναγράφοντας «μαζί προχωράμε μέχρι να πετύχουμε τη μεγάλη αλλαγή για τη χώρα. Next time, just ask».

Συνόδεψε την ανάρτηση με μια κοινή φωτογραφία του με τον Μανώλη Καπνισάκη.

Μαζί προχωράμε μέχρι να πετύχουμε την μεγάλη αλλαγή για τη χώρα.

Next time, just ask. pic.twitter.com/fkufRw2B5h

— Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 14, 2025