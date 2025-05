Ο στρατός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσε ενάντια σε στρατιωτικές θέσεις της Ινδίας ήταν τμήμα της επιχείρησης «Τείχος από μόλυβδο», μετά τις ινδικές επιθέσεις σε πακιστανικές αεροπορικές βάσεις.

Το Ισλαμαμπάντ λέει ότι οι βάσεις στοχοποιήθηκαν από ινδικούς πυραύλους αέρος – εδάφους.

Δείτε σχετικό βίντεο για τα αντίποινα του Πακιστάν:

Pakistan has launched retaliatory military action – Operation Bunyan-un-Marsoos – targeting key Indian military sites.

«These actions are being taken in response to India’s first attack, which was an assault on our land, people, and sovereignty,» Pakistan said pic.twitter.com/Cj0Fwyuphh

— TRT World (@trtworld) May 10, 2025