Οι ένοπλες δυνάμεις του Πακιστάν εξαπέλυσαν ανταποδοτικά πλήγματα εναντίον της Ινδίας, λίγες ώρες αφότου ινδικά μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων, όπως μετέδωσε η πακιστανική τηλεόραση και μετέφερε το ΑΠΕ.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως ο εναέριος χώρος του Πακιστάν θα παραμείνει κλειστός για όλες τις πτήσεις από τις 03:15 (τοπική ώρα, 01:15 στην Ελλάδα) έως τουλάχιστον τις 12:00 (τοπική ώρα, 10:00 στην Ελλάδα).

Έκκληση σε Ινδία και Πακιστάν να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, απηύθυναν οι χώρες-μέλη της G7, καλώντας τα δύο κράτη να καταβάλουν προσπάθειες με στόχο την άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης, καθώς η χειρότερη αντιπαράθεση εδώ και δεκαετίες μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50 αμάχους εκατέρωθεν.

🚨 The first visuals from the Beas attack show the destruction of the stockpile of BrahMos missiles.

India’s ace missile system was neutralized before it could be deployed. pic.twitter.com/bmS3ljezsa

— Ahmad Hassan Al-Arbi (@AhmadHassanArbi) May 10, 2025