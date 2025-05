Ενα βίντεο από το τελετουργικό της υποδοχής του κινέζου προέδρου Σι Τζινπίγνκ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν έδωσε στη δημοσιότητα η ρωσική προεδρία.

Στο συγκεκριμένο βίντεο διακρίνονται οι δύο ηγέτες να εισέρχονται στην αίθουσα μέσα από διαφορετικές πόρτες και έχοντας αρκετά μέτρα απόστασης μεταξύ τους.

Εν συνεχεία αρχίζουν να περπατούν πάνω στην κόκκινη μοκέτα ώστε να συναντηθούν στο κέντρο της αίθουσας, εκεί που είναι στημένες οι σημαίες των χωρών τους.

Δύο σημαίες, μια ρωσική και μια κινεζική είχαν τοποθετηθεί στη μέση του διαδρόμου, στο σημείο όπου και συναντήθηκαν μετά από τουλάχιστον μισό λεπτό περπάτημα.

Χρειάστηκε περίπου μισό λεπτό έως ότου φθάσουν στο κέντρο της αίθουσας ανταλλάσσοντας την καθιερωμένη χειραψία και πόζαραν για τις φωτογραφίες.

🇷🇺🇨🇳 An official welcoming ceremony for President of the People’s Republic of China Xi Jinping, led by the President of the Russian Federation

📍 Moscow, May 8, 2025https://t.co/It9dx72l5E#RussiaChina pic.twitter.com/HUb8ozUwc2

