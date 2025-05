Ο Τόνι Κρόος σε δηλώσεις του στάθηκε στον Πέδρι λέγοντας πως παρότι δεν φαίνεται στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα ο Ισπανός μέσος είναι πιο σημαντικός από τον Λαμίν Γιαμάλ στον τρόπο που παίζουν οι Καταλανοί.

Παράλληλα, ο πρωήν Γερμανός ποδοσφαιριστής τόνισε πως ο 22χρονος διεθνής των «Μπλαουγκράνα» κρίνει την έκβαση του κάθε αγώνα της ομάδας του και πως είναι ο καλύτερος που υπάρχει στην μεσαία γραμμή παγκοσμίως.

🎩🏅 Toni Kroos: “Pedri is currently the best there is in that position in my eyes”.

“Pedri, in general, is a player who you’ll miss when he is not playing, no matter against whom”.

“He not only scores goals, he doesn’t only assist goals. He gives you solutions. I had a look at… pic.twitter.com/QtMfjmf9PW

