Ισχυρότατος σεισμός, μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στο Πέρασμα του Ντρέικ, στον θαλάσσιο χώρο νότια της Αργεντινής και της Χιλής, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), λόγω του σεισμού, ο οποίος εκδηλώθηκε μακριά από τις ακτές, λίγο πριν τις 9 το πρωί τοπική ώρα, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

‼🌊TSUNAMI ALERT

Following the #earthquake (#sismo) M7.1 occurred 287 km S of #Ushuaia (#Argentina) 15 min ago (local time 09:09:41). Move away from the coast and reach a higher place. Follow national authorities’ directives. Updates at the links provided below👇 pic.twitter.com/KIE7zFYsyF

— EMSC (@LastQuake) May 2, 2025