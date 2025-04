Στις 16 Ιανουαρίου 1998, οι γάλλοι μουσικοί Ζαν-Μπενουά Ντανκέλ και Νικολά Γκοντέν κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο τους άλμπουμ «Moon Safari», το οποίο έμελλε να αλλάξει το τοπίο της ηλεκτρονικής μουσικής. Οπως τουλάχιστον τη γνωρίζαμε ως τότε. Την Κυριακή 29 Ιουνίου, οι Air θα βρίσκονται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στη συναυλία τους αφιέρωμα στο παραπάνω άλμπουμ, το οποίο θα παρουσιάσουν και ζωντανά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Air παρουσίασαν το «Moon Safari» live στο σύνολό του, για πρώτη φορά, στο πλαίσιο των εμφανίσεων με τίτλο «25 years of AIR’s iconic debut album Moon Safari».

Το ντουέτο από τις Βερσαλλίες, μετά το ντεμπούτο τους άλμπουμ, κυκλοφόρησαν το σάουντρακ «The Virgin Suicides», που ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους στην πρώτη ομότιτλη ταινία της Σοφίας Κόπολα, «Αυτόχειρες Παρθένοι» – και συνέχισαν με τα «10 000 Hz Legend» (2001), «Talkie Walkie» (2004), «Pocket Symphony» (2007), «Love 2» (2009), «Le voyage dans la lune» (2012). Στις 11 Απριλίου, φέτος, κυκλοφόρησε το «Blue Moon Safari», στο οποίο «επανασχεδιάστηκε» το εμβληματικό «Moon Safari», σε remix από τον Vegyn – βρετανός μουσικός παραγωγός, DJ και γραφίστας – με την… ευλογία του ντουέτου. Το «Blue Moon Safari» επισκέπτεται την κληρονομιά του… προκατόχου του, με φρέσκο και ονειρικό φακό.

Τι είναι όμως αυτό που έκανε και κάνει δύο πρώην φοιτητές της αρχιτεκτονικής και των μαθηματικών να ξεχωρίσουν; Πολύ απλά, το γεγονός ότι οι δύο Γάλλοι κατάφεραν να συνδυάσουν με αληθινά ευρηματικό τρόπο ποικιλία μουσικών στυλ: Electronica, SPACE pop, dream pop, progressive rock, downtempo, chillout, trip hop, ambient, electronic pop και SPACE rock. Ο Ντανκέλ μεγάλωσε ακούγοντας τόσο κλασική όσο και ηλεκτρονική μουσική, ειδικά Kraftwerk, και επίσης τη μουσική των δεκαετιών του 1960 και του 1970 του Σερζ Γκενσμπούρ. Αργότερα ενδιαφέρθηκε για αυτό που ονόμασε αγγλικό σκοτεινό ροκ των Siouxsie and the Banshees και Joy Division, ενώ ήταν φαν των Ντέιβιντ Μπόουι, Ιγκι Ποπ, Λου Ριντ. Ο Μπράιαν Ινο και οι Cluster ήταν δύο από τους καλλιτέχνες που τον ενέπνευσαν περισσότερο, ενώ έχει σημειώσει μεταξύ των αγαπημένων του καλλιτεχνών τον Μορίς Ραβέλ για κλασική μουσική, τον συνθέτη Φρανσουά ντε Ρουμπέ για τα soundtracks και τους Siouxsie and the Banshees για ποπ μουσική. Ο Ντανκέλ μοιράστηκε με τον Γκοντέν την ιδιαίτερη συμπάθειά τους για τη μουσική των Μισέλ Λεγκράν, Φίλιπ Γκλας και Γκρέις Τζόουνς.

«Αλλαξε τη ζωή μας»

Ο Ζαν-Μπενουά Ντανκέλ στις συνεντεύξεις του έχει μεταξύ άλλων τονίσει: «Ημασταν ένα ντουέτο που κάναμε ηλεκτρονική μουσική, ονειρευόμασταν να πουλήσουμε 10.000 αντίτυπα και να μας αναγνωρίσουν άλλοι μουσικοί ως cool. Και ξαφνικά, “συναντήσαμε” τον κόσμο». Συνοψίζει δε, το «Moon Safari» ως «βαθύ, παγκόσμιο ξόρκι, γεμάτο αγάπη και μυστήριο». «Για μένα, το “Moon Safari” είναι τέλειο». Και καταλήγει ως εξής: «Το “Moon Safari” άλλαξε τη ζωή μας, αλλά ήταν ο θάνατος της αθωότητάς μας. Πριν από αυτό ήμουν φοιτητής, δεν είχα κάνει ποτέ συναυλία στη ζωή μου, δεν ήξερα τίποτα για τη μουσική βιομηχανία και ξαφνικά είχαμε κάνει – ως Air – αυτό το τεράστιο άλμπουμ. Ηταν μεγάλο σοκ να τα ανακαλύψω όλα αυτά. Περιοδείες, να αρχίσω να δίνω συνεντεύξεις στον Τύπο… Ηταν μια τεράστια αλλαγή ζωής». Τεράστια αλλαγή όμως και για την ηλεκτρονική μουσική.