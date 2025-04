Η Rhian Butlin διαγνώστηκε με καρκίνο στα 32α γενέθλιά της, αλλά για εβδομάδες οι γιατροί έκαναν λάθος ως προς το είδος του καρκίνου που πραγματικά είχε.

Η δοκιμασία της ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν η Rhian πήγε στον γιατρό με έντονο κοιλιακό πόνο. Υποβλήθηκε σε ακτινογραφία και τα συμπτώματά της φέρεται να ήταν αρχικά ύποπτα για σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (PCOS).

Ωστόσο, όταν ο πόνος επέμενε και το στομάχι της άρχισε να πρήζεται, η Rhian επέστρεψε στο νοσοκομείο. Μάλιστα το στομάχι της είχε πρηστεί τόσο πολύ που φαινόταν σαν να ήταν εννέα μηνών έγκυος.

Μόλις εισήχθη στο νοσοκομείο, μια δεύτερη εξέταση αποκάλυψε ότι η Butlin είχε έναν όγκο 25 εκατοστών σε μία από τις ωοθήκες της, ο οποίος έπρεπε να αφαιρεθεί χειρουργικά.

Woman, 32, Gets Hysterectomy Due to Tumor on Her Ovary. Doctors Later Apologize When Biopsy Shows No Cancer https://t.co/7219GBQy3Q via @people

— Dipak Naik (@dipak712) April 15, 2025