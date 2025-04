Η μπαλαρίνα Ξένια Καρελίνα, επιστρέφει στην πατρίδα της, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Πέρυσι, η Καρελίνα, η οποία κατέχει διπλή υπηκοότητα (και την αμερικανική και την ρωσική), καταδικάστηκε σε 12 χρόνια σε αποικία ρωσικών φυλακών για προδοσία, αφού δώρισε περίπου 50 δολάρια σε μια ουκρανική φιλανθρωπική οργάνωση με έδρα τις ΗΠΑ.

«Η Αμερικανίδα μπαλαρίνα βρίσκεται στο αεροπλάνο της επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες», έγραψε ο Ρούμπιο στο Χ την Πέμπτη.

«Κρατήθηκε άδικα από τη Ρωσία για πάνω από ένα χρόνο και ο πρόεδρος Τραμπ εξασφάλισε την απελευθέρωσή της. Ο @POTUS θα συνεχίσει να εργάζεται για την απελευθέρωση ΟΛΩΝ των Αμερικανών».

American Ksenia Karelina is on a plane back home to the United States.

She was wrongfully detained by Russia for over a year and President Trump secured her release. @POTUS will continue to work for the release of ALL Americans.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 10, 2025