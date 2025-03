Νέος σεισμός σημειώθηκε στη Μιανμάρ στις 11:08 το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας, 15:38 τοπική ώρα).

Η νέα σεισμική δόνηση ήταν της τάξης των 5,1 Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο ήταν 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μάνταλεϊ, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Κάτοικος της Αμαραπούρα, κωμόπολης δίπλα στη Ματάρα, είπε στο BBC Burmese ότι αυτός ο μετασεισμός ήταν ο ισχυρότερος μετά τον φονικό σεισμό της 28ης Μαρτίου.

Άλλος ένας σεισμός, της τάξης των 4,2 Ρίχτερ, καταγράφηκε περίπου τα μεσάνυχτα στην ίδια περιοχή.

Τουλάχιστον 1.644 είναι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί μέχρι τώρα στη Μιανμάρ, ενώ ο αριθμός των θυμάτων στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης έχει ανέλθει σε 17, όπως ανέφεραν σήμερα οι αρχές της ταϊλανδικής πρωτεύουσας.

Η μητροπολιτική αρχή της Μπανγκόκ ανακοίνωσε πως 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 83 παραμένουν αγνοούμενοι, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν θαφτεί κάτω από τα μπάζα που προκάλεσε η κατάρρευση 33ώροφου ουρανοξύστη υπό ανέγερση σε συνοικία της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης.

Με πενιχρά μέσα, διασώστες και κάτοικοι στη Μιανμάρ δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

While everyone is showing how big hotels and roof top swimming pools in Bangkok during earthquake, we often forget more than 1500 have died in Myanmar and people are still bringing out survivors digging the debris in their bare hands! pic.twitter.com/GRlg0R20YO

— Ashok Swain (@ashoswai) March 29, 2025