Ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ θα συνεχίσει να αυξάνεται, εκτιμά ο Ερυθρός Σταυρός καθώς οι «αρχικές πληροφορίες δείχνουν ότι πάνω από 18 εκατ. άνθρωποι ζουν εντός της περιοχής που επλήγη από τον σεισμό».

Η τελευταία ανακοίνωση της χούντας που κυβερνά τη Μιανμάρ, κάνει λόγο για 1.007 νεκρούς και πάνω από 2.300 τραυματίες την ώρα που ο επικεφαλής της πυροσβεστικής στη Μάνταλεϊ, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας που επλήγη περισσότερο από τον σεισμό, δήλωσε στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 1.000 είναι οι νεκροί μόνο σε αυτή την περιοχή.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Είναι πολύ δύσκολο τώρα να επικυρωθεί οποιοσδήποτε αριθμός (σ.σ θυμάτων) και γνωρίζουμε ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται και ότι πολλοί από αυτά τα 18 εκατ. ανθρώπους είναι τώρα χωρίς ασφαλές καταφύγιο, πρόσβαση σε καθαρό νερό, αξιόπιστη υγειονομική περίθαλψη», δήλωσε στο BBC η Φραντσέσκα Καπολουόνγκο από τη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού στη Μιανμάρ.

Χωρίς στοιχειώδη εξοπλισμό, τα ελάχιστα σωστικά συνεργεία εργάζονται ακατάπαυστα για να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. «Σκάβουμε με τα χέρια» δήλωσε χαρακτηριστικά στο BBC μέλος ομάδας διάσωσης στη Μάνταλεϊ που απεγνωσμένα προσπαθούσε να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους που έδιναν σημεία ζωής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις το έργο της έρευνας και της διάσωσης αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι κάτοικοι, όπως προκύπτει από μαρτυρίες που έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας παρά τις δυσκολίες πρόσβασης σε πηγές στη Μιανμάρ.

«Υπάρχουν πάρα πολλά χαλάσματα και δεν έχουν έρθει για εμάς ομάδες διάσωσης», δήλωσε στο Reuters ο επιζών από τον σεισμό Χτετ Μιν Ο, 25 ετών, από τη Μάνταλεϊ.

Ο Χαν Σάι, εξόριστος δημοσιογράφος από τη Μιανμάρ, μίλησε στο CNN: «Έλαβα ένα τηλεφώνημα από ένα συγχωριανό μου που μου είπε ότι το μοναστήρι του χωριού μας είχε μετατραπεί σε ερείπια, λέγοντάς μου επίσης ότι ο αδερφός μου ήταν μέσα την ώρα του σεισμού».

«Χρειάστηκαν τρεις ώρες για να ανασύρουν τον αδερφό μου», είπε και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επίσημη στήριξη και οι άνθρωποι βασίζονται ο ένας στον άλλον για βοήθεια.

Μεταξύ των κτιρίων που κατέρρευσαν ήταν και ένα νηπιαγωγείο στη Μάνταλεϊ. Οι σοροί 12 παιδιών προσχολικής ηλικίας και ενός δασκάλου ανασύρθηκαν σήμερα το πρωί. Μέσα στο κτίριο την ώρα του σεισμού υπολογίζεται ότι ήταν ακόμα 50 παιδιά και έξι δάσκαλοι.

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα και τηλέφωνο καθώς οι υποδομές έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές. Η εταιρεία που επιβλέπει τη διανομή ρεύματος σε μια μεγάλη περιοχή ανακοίνωσε ότι θα υπάρχει ηλεκτροδότηση μόνο για τέσσερις ώρες την ημέρα, ενώ είναι άγνωστο το πότε θα επιδιορθωθούν τα προβλήματα.

Χωρίς τηλέφωνο κανείς δεν μπορεί να μάθει νέα για τους συγγενείς του, ενώ υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο συντονισμό των επιχειρήσεων καθώς και στη πρόσβαση στην πληροφορία.

Myanmar quake death toll could exceed 10,000. The USGS issued a red alert, warning of high casualties & up to 70% GDP loss after the 7.7M earthquake. Destruction is massive-urgent aid needed!#WhatsHappeningInMyanmar#Sagaing#HelpMyanmarRecover#MyanmarEarthquake pic.twitter.com/2lS5HVQ42U

— Chawhsu Lin (@ChawhsuL73103) March 29, 2025