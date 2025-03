Τεράστια είναι η καταστροφή στη Μιανμάρ, μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός αναφέρει ότι τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ πάνω από 2.000 έχουν τραυματιστεί. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή έχουν εκφραστεί φόβοι για χιλιάδες θύματα.

Ειδικότερα, ο νεότερος απολογισμός της χούντας που βρίσκεται στην εξουσία της Μιανμάρ αναφέρει 1.002 νεκρούς και 2.376 τραυματίες – αρκετοί εκ των οποίων σοβαρά.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση MRTV, άλλοι 30 άνθρωποι αγνοούνται εξαιτίας του σεισμού.

UNICEF is deeply concerned about the devastating impact of today’s earthquake in Myanmar on children and families.

Damage has also been reported in parts of Thailand.

Our teams are in affected areas to assess impact and prepare humanitarian support.

© UNICEF Myanmar pic.twitter.com/ybUMlbB59V

— UNICEF (@UNICEF) March 28, 2025