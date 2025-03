Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτιμάται ότι μπορεί να βρίσκονται θαμμένοι στα ερείπια μετά τον σεισμό των 7,7 βαθμών που χτύπησε την Παρασκευή (28/3) τη Μιανμάρ και ταρακούνησε τη γειτονική Ταϊλάνδη.

Ο πρώτος επίσημος απολογισμός από τη χούντα της Μιανμάρ κάνει λόγο για 144 νεκρούς και 732 τραυματίες, ωστόσο, υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες θύματα, καθώς πολλά κτήρια και υποδομές έχουν καταρρεύσει.

At least 20 people have died after Shwe Boan Shein Mosque in Mandalay collapsed today’s earthquake. Many are still believed to be trapped under the debris,

Built in the 18th century, Shwe Boan Shein Mosque is a historic religious site and one of the oldest mosques in Mandalay. pic.twitter.com/kfItxkr49L

— HarryMyoLin (@harry_myo) March 28, 2025