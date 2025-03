Τουλάχιστον 1.002 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 2.376 τραυματίστηκαν στην πόλη Μάνταλεϊ της Μιανμάρ μετά τον σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα την Παρασκευή, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της χούντας που κυβερνά τη χώρα από το 2021.

Κτίρια καταστράφηκαν, γέφυρες κατέρρευσαν, δρόμοι υποχώρησαν σε μεγάλες εκτάσεις της Μιανμάρ και λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας αλλά και της ελεγχόμενης από το καθεστώς ενημέρωσης πολλοί πιστεύουν ότι η πραγματική κλίμακα της καταστροφής δεν έχει ακόμα αποκαλυφθεί.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Μιανμάρ, μία από τις δέκα φτωχότερες χώρες της Ασίας, ήταν ήδη δραματική πριν από τον σεισμό με εκατομμύρια εκτοπισμένους από τις συγκρούσεις μεταξύ της χούντας και αντιστασιακών ομάδων, με ελάχιστη πρόσβαση σε βασικές ανάγκες όπως η ιατρική περίθαλψη και η τροφή.

Video showing people being rescued from the rubles of the collapsed buildings.

Many buildings were reportedly destroyed in the 7.7 magnitude earthquake in Myanmar.

Σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν όλο το βράδυ στη Μάνταλεϊ – τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας – για να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα ερείπια με μια ομάδα διάσωσης να λέει στο BBC ότι έσκαβαν με γυμνά χέρια καθώς δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μηχανήματα.

«Προσπαθούμε να βγάλουμε τους υπόλοιπους παγιδευμένους ανθρώπους, αλλά χρειαζόμαστε μεγάλα μηχανήματα. Ακούμε ακόμα τις φωνές τους, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πού βρίσκονται», είπε ένας διασώστης από τη Μάντελεϊ που μαζί με την ομάδα του κατάφερε να σώσει 50 ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί κάτω από ένα πολυώροφο κτίριο.

Το στρατιωτικό καθεστώς από την άλλη δεν φαίνεται να πτοείται από τον μεγαλύτερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα εδώ και πάνω από 100 χρόνια και τις καταστροφικές συνέπειές του, και συνεχίζει τις επιθέσεις στις περιοχές που ελέγχουν οι αντιστασιακοί, ακόμα και σε αυτές που χτυπήθηκαν από τον Εγκέλαδο.

Σύμφωνα με τις Δυνάμεις Άμυνας του Λαού (PDF) το στρατιωτικό συμβούλιο συνέχισε τις αεροπορικές επιδρομές και τις επιθέσεις με drones ακόμα και σε χωριό στην περιοχή Σαγκάινγκ – προπύργιο των ανταρτών- που μετρά εκτεταμένες ζημιές και θύματα από τον σεισμό.

Η Ένωση Κρατών Νοτιανατολικής Ασίας, η Κίνα και η Ινδία έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Μιανμάρ μετά και τη σπάνια απεύθυνση της χούντας για διεθνή βοήθεια.

Την ίδια στιγμή στην Ταϊλάνδη τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Μπανγκόκ που η κατάρρευση ενός υπό κατασκευή κτιρίου 33 ορόφων έχει προκαλέσει τον θάνατο δέκα εργατών ενώ αγνοούνται πάνω από 100.

1. The scenes coming out of Myanmar and Thailand are horrific. They were not prepared for an earthquake of this magnitude.pic.twitter.com/S1cqFb6uVC

— Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025