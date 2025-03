Απίστευτη τύχη είχαν δύο νεαρά κορίτσια και ο πατέρας τους, πιλότος, που επέζησαν από αεροπορικό δυστύχημα σε παγωμένη λίμνη στην Αλάσκα.

Οι τρεις τους έμειναν αγκαλιασμένοι για 12 ώρες στο φτερό του βυθισμένου αεροσκάφους στη λίμνη Tustumena. Τελικά, τους εντόπισε ένας εθελοντής πιλότος, που είχε απογειωθεί για να τους αναζητήσει.

Ο ίδιος, μάλιστα, πίστευε πως στην αρχή είχε ανακαλύψει τα συντρίμμια του αεροπλάνου. «Ράγισε η καρδιά μου όταν το είδα αυτό, αλλά καθώς πλησίαζα και κατέβαινα πιο χαμηλά, αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν τρεις άνθρωποι στην κορυφή του φτερού», ανέφερε ο ίδιος μιλώντας στο Associated Press.

Ήταν ο πιλότος και οι δύο κόρες του τον χαιρετούσαν. «Ήταν ζωντανοί και κινούνταν», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ο Τέρι Γκόουντς ενημέρωσε άλλους εθελοντές πιλότους και ζήτησε από τον συνάδερφό του αεροπόρο, Ντέιλ Άιχερ, να επικοινωνήσει με την αστυνομία της πολιτείας της Αλάσκας.

«Δεν ήμουν σίγουρος αν θα τους βρίσκαμε, επειδή υπήρχε ένα στρώμα σύννεφων πάνω από ένα μεγάλο μέρος των βουνών, και θα μπορούσαν πολύ εύκολα να βρίσκονται μέσα σε αυτά τα σύννεφα που δεν μπορούσαμε να φτάσουμε», δήλωσε ο Άιχερ.

The pilot and two children in a Piper PA-12 Super Cruiser that was reported overdue Sunday night were found alive Monday amid the wreckage after roughly 12 hours on a Kenai Peninsula lake.

