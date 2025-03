Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς στη Γάζα που έχουν οδηγήσει σε πάνω από 420 νεκρούς, «σπάζοντας» την εύθραυστη εκεχειρία, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να απειλεί ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι το Ισραήλ θα «δράσει κατά της Χαμάς με αυξανόμενη ένταση». Ο ίδιος σημείωσε ότι από εδώ και πέρα διαπραγματεύσεις θα γίνονται μόνο «υπό πυρά».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η απόφαση για την επανέναρξη των μαχών ελήφθη αφού η Χαμάς απέρριψε επανειλημμένα κάθε πρόταση.

«Σας υποσχέθηκα πολλές φορές – αν η Χαμάς επιμείνει στην άρνησή της και δεν απελευθερώσει τους ομήρους μας, θα επιστρέψουμε στις μάχες», είπε. «Και πράγματι, επιστρέψαμε στις μάχες – επιστρέψαμε στις μάχες με ένταση».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από σύσταση των στρατιωτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ασφαλείας για την επανέναρξη των εντατικών μαχών.

«Η Χαμάς έχει ήδη νιώσει τη δύναμή μας τις τελευταίες 24 ώρες και θέλω να διαβεβαιώσω εσάς και αυτούς: αυτή είναι μόνο η αρχή».

Το διάγγελμα Νετανιάχου:

Hamas is responsible for this war. pic.twitter.com/JRabT6KAv4

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 18, 2025