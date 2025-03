Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε παμπ στο Τορόντο με τον ύποπτο να παραμένει ασύλληπτος, ανακοίνωσε η αστυνομία του Καναδά νωρίς το Σάββατο.

Τέσσερις από τα θύματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για την έκταση των τραυμάτων των υπολοίπων, ανέφερε η αστυνομία σε μια ανάρτηση στο Χ που δεν περιέγραφε τον ύποπτο.

«Είμαι βαθύτατα προβληματισμένη όταν ακούω αναφορές για πυροβολισμούς σε παμπ στο Σκάρμπορο», έγραψε στο Χ η δήμαρχος του Τορόντο, Ολίβια Τσόου, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός της αστυνομίας την διαβεβαίωσε ότι «έχουν αναπτυχθεί όλοι οι απαραίτητοι πόροι».

The mass shooting occurred during the opening night of the Piper Arms Pub in Toronto, Canada. Several people shot, suspect at large.pic.twitter.com/XF592ZEJNg

— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 8, 2025