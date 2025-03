Η φετινή Νότιγχαμ Φόρεστ είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα και το απέδειξε για ακόμη μία φορά. Θύμα της τώρα ήταν η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα της οποίας επικράτησε με 1-0 στο «City Ground» και εδραιώθηκε στην τρίτη θέση της Premier League. Ένα ακόμη βήμα προς τον μεγάλο στόχο που δεν είναι άλλος από την έξοδο στο Champions League.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ήταν στο γήπεδο και παρακολούθησε το παιχνίδι, με το φινάλε του να τον βρίσκει να πανηγυρίζει με σφιγμένες γροθιές στα επίσημα. Αμέσως μετά κατέβηκε στη φυσούνα, όπως συνηθίζει, για να συγχαρεί τους παίκτες και τον προπονητή για το σπουδαίο αποτέλεσμα που φέρνει τη Νότιγχαμ ακόμη πιο κοντά στα… αστέρια.

Όπως είναι λογικό το κλίμα στο γήπεδο ήταν πανηγυρικό, με τον κόσμο να γιορτάζει τη νέα επιτυχία της ομάδας η οποία χάρη στον Βαγγέλη Μαρινάκη κυνηγάει στόχους που μέχρι πριν από μερικά χρόνια έμοιαζαν άπιαστο όνειρο.

«FEEL THE FOREST DREAM!»

A monumental day at the City Ground as Nottingham Forest topple Man City to take another step towards the Champions League. pic.twitter.com/F6Ex6Q96U6

