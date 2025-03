Η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή (28/2) ήταν επεισοδιακή. Ο Ουκρανός πρόεδρος πήγε στην Ουάσινγκτον για να υπογραφεί το τελικό κείμενο της συμφωνίας για τα ουκρανικά ορυκτά και τις σπάνιες γαίες.

Ωστόσο, έφυγε με άδεια χέρια καθώς ο Αμερικανός ομόλογός του τον έδιωξε από το Οβάλ Γραφείο.

«Πολλά μαθεύτηκαν που δεν θα μπορούσαν ποτέ να γίνουν κατανοητά χωρίς η συζήτηση να είναι κάτω από τέτοια φωτιά και πίεση», έγραψε λίγο αργότερα στο TruthSocial κάνοντας λόγο για μια «ουσιαστική συνάντηση στον Λευκό Οίκο». Και συνέχισε: «Είναι εκπληκτικό αυτό που βγαίνει μέσα από το συναίσθημα, και έχω αποφασίσει ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν είναι έτοιμος για την Ειρήνη εάν εμπλακεί η Αμερική, επειδή πιστεύει ότι η εμπλοκή μας του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις. Δεν θέλω πλεονέκτημα, θέλω ΕΙΡΗΝΗ. Δεν σεβάστηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στο πολύτιμο Οβάλ Γραφείο τους. Μπορεί να επιστρέψει όταν είναι έτοιμος για την ειρήνη».

Ο Ζελένσκι δεν δέχτηκε μόνο πιέσεις από τον Τραμπ αλλά και κριτική… για το ντύσιμό του.

Ο δημοσιογράφος Μπράιαν Γκλεν του συντηρητικού δικτύου Real America’s Voice ήταν μεταξύ των ρεπόρτερ που είχαν προσκληθεί στην τελετή υποδοχής του Ουκρανού προέδρου στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος φαίνεται ότι δεν είδε με καλό μάτι την απόφαση του Ζελένσκι να εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο με ανεπίσημη ενδυμασία, και εξέφρασε αυτή τη δυσαρέσκεια μέσω της ερώτησης που του έθεσε.

«Γιατί δεν φοράτε κοστούμι; Βρίσκεστε ενώπιον του ανώτατου αξιώματος αυτής της χώρας και αρνείστε να φορέσετε κοστούμι; Απλώς θέλω να μάθω, έχετε κοστούμι;» ρώτησε τον Ζελένσκι ο Μπράιαν Γκλεν, συμπληρώνοντας ότι πολλοί Αμερικανοί «έχουν πρόβλημα» με το γεγονός ότι δείχνει να μη σέβεται το αξίωμα του προέδρου.

Η ερώτησή του δημοσιογράφου προκάλεσε το γέλιο του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που ήταν καθισμένος ακριβώς μπροστά του.

«Θα φορέσω κοστούμι όταν τελειώσει αυτός ο πόλεμος», απάντησε ο Ζελένσκι. Και συμπλήρωσε: «Ίσως κάτι σαν το δικό σας, ίσως κάτι καλύτερο, ίσως κάτι φθηνότερο δεν ξέρω».

