Σε εξαιρετικά έντονο κλίμα εξελίσσεται η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, με έντονο διάλογο μεταξύ των δύο ανδρών.

«Θα πρέπει να είσαι ευγνώμων», είπε ο Τραμπ θυμωμένος στον Ζελένσκι. «Παίζεις με έναν Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο». «’Η θα κάνεις συμφωνία, ή είσαι εκτός», «Ήταν πολύ ασεβείς οι δηλώσεις σου», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανώς εκνευρισμένος, στον Ουκρανό ομόλογό του που καθόταν δίπλα του.

Trump, Vance and Zelensky just got into a huge confrontation in the Oval Office. pic.twitter.com/LdXxV32HUN

— The Bulwark (@BulwarkOnline) February 28, 2025