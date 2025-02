Τα κίνητρα πίσω από την αιματηρή επίθεση στη Σουηδία με τους 11 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του δράστη, συνεχίζουν να ερευνούν οι αρχές της χώρας. Την ίδια στιγμή σε βίντεο που δημοσίευσε το TV4 από τη στιγμή των πυροβολισμών ακούγεται ο 35χρονος δράστης να λέει «Θα φύγετε από την Ευρώπη».

Το βίντεο τράβηξε μαθητής του «σχολείου δεύτερης ευκαιρίας» που είχε κρυφτεί στις τουαλέτες. Το συγκεκριμένο σχολείο παρέδιδε μαθήματα σουηδικών σε μετανάστες, σε ενήλικες που δεν είχαν ολοκληρώσει τη βασική εκπαίδευση, σε αναπήρους κλπ.

Here’s a video of the perpetrator, Rickard Andersson, in yesterday’s school/adult education centre mass shooting in Orebro, Sweden shouting: “You will be out of Europe!” while carrying out the massacre. pic.twitter.com/tUNXyCDVYV

