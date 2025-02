Σοκ έχει προκαλέσει η πρόσφατη πολύνεκρη επίθεση σε σχολείο στη Σουηδία, η οποία άφησε πίσω της 11 νεκρούς, ενώ δράστης ήταν ένας 35χρονος.

Όπως αναφέρουν τα σουηδικά μέσα ενημέρωσης, την επίθεση διέπραξε ο 35χρονος Ρίκαρντ Άντερσον.

Σύμφωνα με το κανάλι TV4, δίπλα στη σορό του δράστη βρέθηκε μια κυνηγετική καραμπίνα για την οποία φέρεται να είχε άδεια κατοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του μετά την επίθεση.

Ο Άντερσον, ο οποίος δεν εμφανίζεται να έχει κάποια εργασία από το 2014, περιγράφεται ως ένα άτομο που «είχε μεγάλα προβλήματα στο σχολείο», τόσο στο κομμάτι το συμπεριφορικό, όσο και στις επιδόσεις του.

Ο δράστης δεν υπηρέτησε στον στρατό της Σουηδίας καθώς δεν διέθετε απολυτήριο Λυκείου, σύμφωνα με το κανάλι TV4.

Συγγενείς του τον περιέγραψαν ως έναν μοναχικό άνθρωπο, ο οποίος είχε από ελάχιστες έως μηδαμινές επαφές με την οικογένειά του για αρκετά χρόνια.

Η αστυνομία πρόσθεσε πως το κίνητρο του εγκλήματος δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό και πως ο δράστης, ο οποίος έδρασε μόνος, δεν ήταν προηγουμένως γνωστός στην αστυνομία.

Παράλληλα, αποκλείστηκε οποιοδήποτε ιδεολογικό κίνητρο για την επίθεση και οι αρχές έκαναν λόγο για «εσφαλμένα αφηγήματα» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

«Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, βάσει των πληροφοριών που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κάτι που να δείχνει ότι ο δράστης έδρασε με ιδεολογικά κίνητρα», πρόσθεσε η αστυνομία σε σύντομη δήλωση που ανήρτησε στον ιστότοπό της.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στο Campus Risbergska – ένα σχολείο για την εκπαίδευση ενηλίκων – το οποίο βρίσκεται σε μια πανεπιστημιούπολη όπου εδρεύουν και άλλα σχολεία, μεταξύ άλλων και για παιδιά.

Sweden mourns the victims of the school attack in Örebro yesterday. The empathy and kindness shown by people here in Sweden and across the globe will help us through this dark period. Thank you all. pic.twitter.com/RZ49b3pxk5

— SwedishPM (@SwedishPM) February 5, 2025