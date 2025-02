Εκατοντάδες φοιτητές στη Σερβία που διαμαρτύρονται για τη κυβερνητική διαφθορά, την οποία κατηγορούν για 15 θανάτους από την κατάρρευση ενός τσιμεντένιου στεγάστρου, πραγματοποίησαν την Παρασκευή πορεία από το Βελιγράδι προς τη βόρεια πόλη Νόβι Σαντ, όπου σκοπεύουν να αποκλείσουν τρεις γέφυρες του Δούναβη αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το Associated Press.

Έτυχαν υποδοχής ηρώων από τους συμφοιτητές τους και χιλιάδες κατοίκους της περιοχής στο Νόβι Σάντ, αφού έφτασαν με τα πόδια στο διήμερο ταξίδι τους, 80 χιλιομέτρων από τη σερβική πρωτεύουσα Βελιγράδι. Ένα μικρό κόκκινο χαλί είχε τοποθετηθεί σε μία από τις γέφυρες του Δούναβη που διέσχισαν οι μαθητές καθώς εισέρχονταν στην πόλη.

Ο αποκλεισμός της γέφυρας που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση τριών μηνών από την κατάρρευση μιας τεράστιας τσιμεντένιας κατασκευής στον σιδηροδρομικό σταθμό στο Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άνθρωποι.

Κρατώντας στεφάνια με τα ονόματα των 15 θυμάτων, οι φοιτητές από το Νόβι Σαντ και το Βελιγράδι το βράδυ της Παρασκευής κατευθύνθηκαν από κοινού προς το κτίριο του σιδηροδρομικού σταθμού για να τιμήσουν τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα.

▶A driver rammed into a silent protest in Belgrade, Serbia, injuring two — the third such incident in weeks. Meanwhile, striking students marched to Novi Sad, where a bridge blockade planned for Saturday will mark three months since the collapse of a concrete canopy at a railway… pic.twitter.com/Z1OeVi60c2

— Voice of America (@VOANews) January 31, 2025