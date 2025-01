Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία στην Ουάσιγκτον ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στα νέα πλάνα που δημοσιεύτηκαν βλέπουμε τη στιγμή της σύγκρουσης του επιβατικού αεροσκάφους με το στρατιωτικό ελικόπτερο. Επιπλέον διακρίνεται η πτώση του αεροπλάνου με τους 64 επιβαίνοντες στον ποταμό Πότομακ.

🇺🇸 New footage of yesterday’s plane and helicopter collision over Washington pic.twitter.com/5RzFgIPurk

— Sprinter Observer (@SprinterObserve) January 31, 2025