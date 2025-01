Αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε επιβατική πτήση συγκρούστηκε με ελικόπτερο πάνω από την Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε η προεδρία των ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη, καθώς και το ελικόπτερο, στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν ενώ πλησίαζε τον διάδρομο προσγείωσης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι και 3 στο ελικόπτερο, κατά τις πρώτες πληροφορίες

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River. pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε πως συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk που ανήκει σ’ αυτόν.

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Reuters στην American Airlines, στο αεροσκάφος της που συνετρίβη επέβαιναν περίπου 60 άνθρωποι.

🚨 #BREAKING: A plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan National Airport near Washington, DC Fatalities have been reported, a MASSIVE search & rescue operation is happening in the Potomac River Witnesses reported seeing a “massive crash” and hearing a loud… pic.twitter.com/GtSiWjUWn0 — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

Τουλάχιστον 18 νεκροί

Ο ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρους ανέφερε μέσω X πως «ξέρουμε ότι υπάρχουν θύματα», χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η πηγή της πληροφόρησής του.

I am closely monitoring the situation at DCA, and I will receive a briefing from the FAA tomorrow. While we don’t yet know how many on board were lost, we know there are fatalities. Please join Heidi and me in praying for all involved as the search and rescue is underway. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 30, 2025

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X η αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

A multi-agency search and rescue operation is underway in the Potomac River after aircraft crash. Updates to follow. All information will follow in this thread. — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 30, 2025

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει κάποια πληροφορία για τον αριθμό των ανθρώπων που επέβαιναν στα δυο αεροσκάφη ή τον αριθμό των θυμάτων.

Ωστόσο, γερουσιαστής που αντιπροσωπεύει την πολιτεία Κάνσας, απ’ όπου είχε αναχωρήσει το επιβατικό αεροπλάνο, ο Ρότζερ Μάρσαλ, ανέφερε μέσω X πως οι επιβαίνοντες ήταν περίπου 60, κάνοντας λόγο περί «εφιάλτη».

Tonight, we received devastating news of what can only be described as nothing short of a nightmare. A plane, traveling to the Nation’s capital from Wichita, KS carrying roughly 60 passengers collided with a Military helicopter. My prayer is that God wraps his arms around each… — Dr. Roger Marshall (@RogerMarshallMD) January 30, 2025

Σύμφωνα με την American Airlines, στο επιβατικό αεροσκάφος επέβαιναν 64 άνθρωποι, 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του πως στο ελικόπτερο επέβαιναν τρεις άνθρωποι.

Ως τώρα έχουν ανασυρθεί τουλάχιστον 18 σοροί σύμφωνα με το CBC News.

🚨 JUST IN: A man waiting at Reagan National Airport says he was there waiting for his wife, who was on board the doomed plane “I’m just praying that someone is pulling her out of the river right now.” This is absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/2ZwZKzFj93 — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

«Συγκρούστηκε στον αέρα»

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA), αεροσκάφος τύπου CRJ700 κατασκευασμένο από την καναδική Bombardier, που εκμεταλλευόταν η αεροπορική εταιρεία PSA, «συγκρούστηκε στον αέρα» καθώς προσέγγιζε το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν με ελικόπτερο Sikorsky H-60 Black Hawk, στα όρια της πρωτεύουσας.

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita. New dashcam footage captures the moment a military helicopter collides with an American Airlines jet.#planecrash pic.twitter.com/FL0gBfg2x4 — Sumit (@SumitHansd) January 30, 2025

Τα αεροσκάφη του τύπου μπορούν να μεταφέρουν ως και 78 επιβάτες. Τα ελικόπτερα του τύπου Μπλακ Χοκ μπορούν να μεταφέρουν ως και 15 ανθρώπους πέρα από το πλήρωμα.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει από τη Γουίτσιτα του Κάνσας και ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον στις 21:00 (τοπική ώρα· στις 04:00 ώρα Ελλάδας).

NEW: American Airlines Flight 5342 was involved in Wednesday night’s crash near Reagan Washington National Airport, the airline confirmed. Those who may have loved ones on the flight can call 800-679-8215, the airline told ABC News. pic.twitter.com/wpQ2uzeDqW — ABC News (@ABC) January 30, 2025

Σύμφωνα με το CNN, το οποίο επικαλείται μια εκπρόσωπο της τοπικής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων, το Μπλακ Χοκ εκτελούσε «εκπαιδευτική» πτήση όταν συγκρούστηκε με το αεροπλάνο της γραμμής.

Ερευνες από δύτες

Κάνοντας λόγο για «αεροπορικό συμβάν», το αεροδρόμιο ανακοίνωσε μέσω X πως όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις «ανεστάλησαν».

All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal remains open. Will update. — Reagan Airport (@Reagan_Airport) January 30, 2025

Η αστυνομία της Πολιτείας του Μέριλαντ έχει αναπτύξει δύτες στον τόπο της συντριβής στον ποταμό Πότομακ, δήλωσε ο κυβερνήτης Γουές Μουρ.

🚨 NOW: MASSIVE emergency response for the commercial plane crash at Reagan National Airport At least 100 ambulances are now on the scene. pic.twitter.com/sqdOYcYE5d — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

Δήλωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ενημερώθηκε αναλυτικά» για την τραγωδία και πρόσθεσε ότι «παρακολουθεί την κατάσταση και θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όταν προκύψουν».

«Ο Θεός να ευλογεί τις ψυχές τους. Σας ευχαριστούμε για την απίστευτη δουλειά που γίνεται από τα μέλη των ομάδων διάσωσης», ανέφερε.