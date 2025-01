Υπήρξε μια εποχή που ο Γουίλιαμ και ο Χάρι ήταν απίστευτα δεμένοι. Αυτό αποκαλύπτει επιστολή της πριγκίπισσας Νταϊάνα που δημοπρατήθηκε επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν τα αδέλφια ήταν αχώριστα μεταξύ τους.

Όσο το χάσμα ανάμεσα στους πρίγκιπες δείχνει να μεγαλώνει και με την επανένωση να μοιάζει αμφίβολη, η επιστολή της Νταϊάνα είναι ένα ντοκουμέντο αγάπης σημειώνει ο Spectator.

Φήμες θέλουν τον πρίγκιπα Γουίλιαμ να έχει διακόψει εντελώς τις σχέσεις του με τον αδελφό του, πρίγκιπα Χάρι, μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις των Σάσεξ στη βασιλική οικογένεια.

Υπήρχε όμως μια εποχή που τα δύο αδέλφια ήταν όσο πιο κοντά μπορούσαν – και ο δεσμός τους ήταν εμφανής από την παιδική ηλικία, όπως παρατήρησε η μητέρα τους, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Σε χειρόγραφη επιστολή η πριγκίπισσα Νταϊάνα αναφέρεται στη γλυκιά σχέση των γιων της. Η επιστολή είχε παραλήπτη την οικονόμο των γονιών της Βάϊολετ Κόλισον, ή αλλιώς Κόλι.

Στο δισέλιδο γράμμα της που πουλήθηκε σε δημοπρασία δέκα φορές πάνω από την αναμενόμενη τιμή φτάνοντας τις £10.000 η Νταϊάνα έγραφε στην οικονόμο των Σπάνσερ, τον Σεπτέμβριο του 1984:

«Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σας που κάνατε ένα τόσο υπέροχο δώρο στον Χάρι – συγκινηθήκαμε πάρα πολύ….. Ο Γουίλιαμ λατρεύει τον μικρό του αδελφό και περνάει όλη την ώρα δίνοντας στον Χάρι ατελείωτες αγκαλιές και φιλιά. Είναι υπέροχο να το βλέπεις, όταν και αν μας επιτρέπουν να τους πλησιάσουμε!».

Ο άλλοτε αχώριστος δεσμός ανάμεσα στα δύο αγόρια ανήκει πια στο παρελθόν.

Αίμα και μοίρα για Γουίλιαμ και Χάρι

Η ρήξη έχει προκύψει μετά την αποχώρηση του Χάρι και της σύζυγού του Μέγκαν από τη βασιλική οικογένεια και τη δημόσια κριτική απέναντι στη μοναρχία και το παλάτι στις συνεντέυξεις τους.

Στην Όπρα, στο ντοκιμαντέρ τους στο Netflix, στα απομνημονεύματά του Χάρι, Spare, οι Σάσεξ μίλησαν για τα τραύματα τους και σύμφωνα με τα media της Βρετανίας, δεν άφησαν πολλά περιθώρια στον διάδοχο Γουίλιαμ.

Η Ίνγκριντ Σιούαρντ, με ειδίκευση στη βασιλική αρθρογραφία, έχει μιλήσει για τη σημασία της σταθερότητας στη ζωή του πρίγκιπα Γουίλιαμ:

«Ο Γουίλιαμ είναι ευαίσθητος. Του αρέσει η πειθαρχία, έχει επιμονή και δεν τα παρατάει εύκολα. Η σχέση του με τον αδερφό του Χάρι τον αναστάτωσε περισσότερο από όσο θα ήθελε ή περίμενε από αυτόν. Για τον Γουίλιαμ ήταν πιο εύκολο να κόψει τους δεσμούς του παρά να επιτρέψει στον εαυτό του να είναι συνέχεια σε θλίψη».

«Ο πατέρας του έπαθε καρκίνο και η Κέιτ το ίδιο. Τα τραύματα του περασμένου έτους τον έκαναν πιο δυνατό άνθρωπο. Έγινε το είδος του ανθρώπου που η Νταϊάνα πάντα ήλπιζε ότι θα ήταν. Ευγενικός και ικανός να αναλάβει ό,τι του φέρει η ζωή» προσθέτει.

Η βασιλική εμπειρογνώμονας Τζίνι Μποντ έγραψε στην εφημερίδα i:

«Θυμάμαι τη μητέρα του Γουίλιαμ, Νταϊάνα, να μου λέει ότι ήθελε τα δύο της αγόρια να μεγαλώσουν με τρόπο διαφορετικά από άλλους πρίγκιπες. Έκανε ό,τι μπορούσε για να τους δώσει μια ιδέα για το πώς είναι η ζωή πέρα ​​από τα τείχη του Παλατιού».

«Νταϊάνα, η μητέρα μας»

Στην 2οη επέτειο από το θάνατο της Νταϊάνα οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι μίλησαν για πρώτη φορά για τη μητέρα τους σε ντοκιμαντέρ του ΙΤV και του αμερικανικού δικτύου ΗΒΟ, παρουσιάζοντας την αθέατη πλευρά της «πριγκίπισσας του λαού».

Στο ντοκιμαντέρ τα αδέλφια μιλούν για τις καθημερινές στιγμές αλλά και τις δύσκολες που ακολούθησαν τον τραγικό θάνατο αλλά και την τελευταία τηλεφωνική συνομιλία που είχαν με τη μητέρα τους, λίγο πριν χάσει τη ζωή της στο τροχαίο στο Παρίσι.

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ Diana, Our Mother: Her Life and Legacy (Νταϊάνα, η μητέρα μας: Η ζωή και η κληρονομιά της) οι πρίγκιπες είπαν ότι το τελευταίο τηλεφώνημα τους με τη Νταϊάνα, πριν πεθάνει, ήταν «απελπιστικά βιαστικό».

Στο ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στην 20ή επέτειο από τον θάνατο της Νταϊάνας σε αυτοκινητικό δυστύχημα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, οι δύο πρίγκιπες λένε πως είχαν μιλήσει με τη μητέρα τους λίγο πριν πεθάνει.

«Ο Χάρι κι εγώ βιαζόμαστε απελπιστικά να πούμε αντίο, ξέρετε ‘θα τα πούμε αργότερα’… προφανώς αν ήξερα τώρα τι επρόκειτο να συμβεί, δεν θα ήμουν τόσο αδιάφορος για αυτό και οτιδήποτε άλλο» είπε ο Γουίλιαμ.

«Ήταν εκείνη που [μας] μιλούσε από το Παρίσι, δεν μπορώ πραγματικά να θυμηθώ τι είπα, αλλά το μόνο που θυμάμαι όντως είναι πως πιθανόν θα μετανιώνω για το υπόλοιπο της ζωής μου το πόσο σύντομο ήταν το τηλεφώνημα» συμπλήρωσε ο Χάρι.

Μιλώντας στο Reuters, o Νικ Κεντ, παραγωγός του ντοκιμαντέρ, είπε πως πτο ντοκιμαντέρ ρίχνει φως στην «ιδιωτική Νταϊάνα».

«Κανείς ποτέ δεν έχει πει αυτή την ιστορία από την πλευρά των δύο ανθρώπων που την ήξεραν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και την αγαπούσαν πιο πολύ από όλους: των γιων της» είπε.

Οι πρίγκιπες ανακαλούν την αίσθηση του χιούμορ που είχε η μητέρα τους, με τον πρίγκιπα Χάρι να τη χαρακτηρίζει «έναν από τους πιο σκανδαλιάρηδες γονείς» και μοιράζονται τον πόνο που τους προκάλεσε το διαζύγιο των γονιών τους και πώς αντιμετώπισαν την είδηση του θανάτου της και τα επακόλουθά του.

Ενώ η ταινία ασχολείται με πλευρές της ζωής της Νταϊάνα όπως το φιλανθρωπικό έργο της περιλαμβανομένου εκείνου που αφορά τον ιό HIV και τις νάρκες κατά προσωπικού, αποφεύγει να αγγίξει άλλα θέματα, όπως οι εξωσυζυγικές σχέσεις.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, ωστόσο, οι Bρετανοί πρίγκιπες ήταν πολύ ανοικτοί και δεν απαγόρευσαν κανένα θέμα. Μάλλον ήθελαν να καλυφθεί νέο έδαφος και να γίνει μια διαφορετική ταινία.

«Αυτό που είχαμε στο μυαλό μας είναι πως στα χρόνια που θα έρθουν ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο πρίγκιπας Χάρι θα ήταν ευτυχείς να δείξουν αυτή την ταινία στα δικά τους παιδιά και να τους πουν αυτή ήταν η γιαγιά σας», είπε ο Κεντ.