Στις 2 Οκτωβρίου του 2020 η τότε καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ επαινούσε το σχέδιο κατασκευής του giga εργοστασίου της Tesla του Έλον Μασκ στο Βρανδεμβούργο ως «πρότυπο». Στις 22 Μαρτίου του 2022 ο διάδοχός της, Όλαφ Σολτς, εγκαινίαζε τη λειτουργία του εργοστασίου στο πλευρό του ιδιοκτήτη του που έγραφε τότε στο «Χ»: «Ευχαριστώ, Γερμανία!».

Στις 24 Νοεμβρίου 2024 η κυρία Μέρκελ χαρακτήριζε την επικείμενη συμμετοχή του κ. Μασκ στην κυβέρνηση Τραμπ ως «εξαιρετικά προβληματική», καθώς κατέχει το 60% όλων των δορυφόρων. Και στις 19 Δεκεμβρίου 2024 ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος δήλωνε ότι «μόνο η AfD μπορεί να σώσει την Γερμανία».

Λίγες ημέρες μετά, η «WELT», η πρώην (;) ναυαρχίδα του εκδοτικού οίκου Axel Springer, δημοσίευε άρθρο γνώμης, στο οποίο ο δισεκατομμυριούχος και στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ ανέλυε την προτίμησή του στην «Εναλλακτική για τη Γερμανία», υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «την τελευταία σπίθα ελπίδας» για την χώρα, η οποία «βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής και πολιτιστικής καταστροφής».

Δήλωνε επίσης τον θαυμασμό του για τις θέσεις της AfD στα θέματα μετανάστευσης και απορρύθμισης της οικονομίας. Σε αναρτήσεις του στο «Χ» είχε προλάβει στο μεταξύ να προσβάλει με χυδαίο τρόπο την κυρία Μέρκελ, να αποκαλέσει «ανίκανο ηλίθιο» τον Όλαφ Σολτς και να χαρακτηρίσει «αντιδημοκρατικό τύραννο» τον ομοσπονδιακό πρόεδρο, επειδή κάπου άκουσε ότι σκοπεύει υποτίθεται να… ακυρώσει το αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών.

Only the AfD can save Germany https://t.co/Afu0ea1Fvt

— Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2024