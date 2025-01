Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατέφθασε αγκαζέ, με την σύζυγό του και μέλλουσα Πρώτη Κυρία που εντυπωσίασε με την μαύρη τουαλέτα της.

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικονίζονται επίσης να καταφτάνουν ο γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ τζούνιορ με την νέα του σύντροφο Μπετίνα Άντερσον.

Είναι μάλιστα η πρώτη δημόσια εμφάνιση του νέου ζευγαριού από τότε που έγινε γνωστή η σχέση τους.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το ρεβεγιόν ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, Έλον Μασκ, ο οποίος κατέφθασε στην εκδήλωση με τον γιο του Χ και τη μητέρα του Μέι.

Ο Μασκ μετέφερε τον γιο του στους ώμους του μπροστά από τους δημοσιογράφους.

Ένα άλλο viral βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε τον Mασκ, ντυμένο με μαύρο κοστούμι, να χορεύει με τον γιο του, ονόματι X στους ώμους του.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε προσκαλέσει τον Έλον Μασκ στο Μαρ-α-Λάγκο μέσω μιας ανάρτησης στο Truth Social, αναφέροντας: «Πότε θα έρθεις στο κέντρο του σύμπαντος – το Μαρ-α-Λάγκο – ο Μπιλ Γκέιτς ζήτησε να έρθει απόψε».

Και πρόσθεσε: «Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα είναι καταπληκτική»!

Elon Musk and president-elect Donald Trump were spotted with Musk’s son at Mar-A-Lago for the New Year’s Eve party. pic.twitter.com/o06R6fbzmP

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 1, 2025