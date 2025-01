Τα δύο γκολ και την ασίστ του Γιώργου Μασούρα στη μυθική του εμφάνιση στο 3-0 του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε «μνημόνευσε» σήμερα (1/1) η UEFA μέσω των social media.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της για το Europa League, λοιπόν, έκανε μια αναδρομή στη σπουδαία νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε με 3-0 στις 30 Σεπτεμβρίου του 2021, για την 2η αγωνιστική των ομίλων, στην Κωνσταντινούπολη.

Rewind to Giorgos Masouras vs Fenerbahçe in 2021 = ⚽⚽🅰@olympiacosfc | #UEL pic.twitter.com/mpJMMHPXIH

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 1, 2025