Eργαζόμενοι σε επτά εγκαταστάσεις της Amazon στις ΗΠΑ αποχώρησαν από τη δουλειά τους νωρίς την Πέμπτη κατά τη διάρκεια των εορταστικών αγορών, καθώς οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την άδικη μεταχείριση που υφίστανται από τον κολοσσό λιανικής πώλησης.

Εργαζόμενοι σε αποθήκες σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Ατλάντα και το Σαν Φρανσίσκο συμμετείχαν σε αυτό που οι ηγέτες του συνδικάτου Teamsters αποκάλεσαν τη μεγαλύτερη απεργία που έγινε ποτέ κατά της Amazon – αλλά η οποία μπορεί να προκαλέσει ελάχιστα προβλήματα στις τεράστιες επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας.

🚨 BREAKING: The Teamsters Union has launched the largest strike against Amazon in U.S. history. 🚨

Amazon has forced this strike by refusing to follow the law and bargain with the thousands of Amazon workers who organized with the Teamsters.

