Η Ρωσία φαίνεται ότι συσκευάζει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της στην αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, στη Συρία, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η τεχνολογική εταιρεία Maxar, που ειδικεύεται στα δορυφορικά συστήματα.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σήμερα και δείχνουν τουλάχιστον δύο Antonov AN-124 -από τα μεγαλύτερα μεταγωγικά αεροσκάφη στον κόσμο- με τους κώνους της μύτης τους ανοιχτούς.

Η αεροπορική βάση Χμεϊμίμ βρίσκεται στην επαρχία της Λατάκιας.

«Δύο μεταγωγικά An-124 είναι στον διάδρομο – και τα δύο με τους κώνους ανυψωμένους και ετοιμάζονται να φορτώσουν εξοπλισμό/φορτίο» ανέφερε η Maxar. «Εκεί κοντά, αποσυναρμολογείται ένα επιθετικό ελικόπτερο Ka-52 και πιθανώς το ετοιμάζουν για μεταφορά, ενώ και τμήματα ενός αντιαεροπορικού συστήματος S-400 ετοιμάζονται επίσης να μεταφερθούν από το σημείο όπου ήταν αναπτυγμένα στην αεροπορική βάση», πρόσθεσε.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

New satellite imagery taken today by @Maxar shows two Russian An-124 heavy transport aircraft at Hmemim airbase in Syria with their nose cones lifted and prepared to load. A Ka-52 attack helicopter is also seen being dismantled and likely prepared for transport. pic.twitter.com/eyDSQ377Mp

— Evan Hill (@evanhill) December 13, 2024