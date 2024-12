Ο πατέρας και η μητριά της Σάρα Σαρίφ, του 10χρονου κοριτσιού που βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στη Βρετανία, καταδικάστηκαν την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου για τη δολοφονία της μετά από δίκη στην οποία ακούστηκαν ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη μεταχείρισή και τον θάνατο της.

Η Σαρίφ βρέθηκε νεκρή τον Αύγουστο του 2023 στο σπίτι της στο Γουόκινγκ, μια πόλη νοτιοδυτικά του Λονδίνου, μετά από μια ζωή «σοβαρής και επαναλαμβανόμενης βίας», όπως λένε οι εισαγγελείς.

Η οικογένεια διέφυγε στο Πακιστάν αμέσως μετά τη δολοφονία της Σάρα Σαρίφ, προτού συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2023 στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, αφού πέταξε από το Ντουμπάι.

Shame that death penalty no longer exists in the UK #SaraSharif #UrfanSharif pic.twitter.com/bq9CAuGWti

Η δίκη αποκάλυψε ότι το παιδί έφερε 25 κατάγματα, περισσότερο ή λιγότερο παλιά, τα οποία ένας παθολόγος δεν μπορούσε να εξηγήσει παρά μόνο ως αποτέλεσμα βίαιων και επαναλαμβανόμενων χτυπημάτων. Η Σάρα είχε επίσης 70 σημάδια από χτυπήματα και τραύματα.

Μπροστά στα σημάδια, ο εισαγγελέας ανέφερε πως το κοριτσάκι μεταξύ άλλων έφερε «ανθρώπινες δαγκωνιές», όπως και ένα έγκαυμα που είχε προκληθεί από ένα σίδερο και άλλα από βραστό νερό.

Το DNA του πατέρα της και του θείου της είχαν εντοπιστεί επίσης σε μια ζώνη, ενώ αίμα και μαλλιά της Σάρα είχαν βρεθεί σε πλαστικές σακούλες, με τις οποίες κάλυπταν προφανώς το κεφάλι του παιδιού.

Σε δηλώσεις του ενώπιον του δικαστηρίου μετά την έκδοση της ετυμηγορίας, ο Κρεγκ Έμερσον, επιθεωρητής της αστυνομίας του Σάρεϊ, έκανε λόγο για «απερίγραπτες» βιαιότητες που υπέστη το παιδί.

«Αυτή η υπόθεση είναι σοκαριστική και φρικτή, για εκείνους που τη γνώριζαν και την αγαπούσαν, όμως επίσης για τους ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα και στον κόσμο», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Η δίκη έφερε στο φως την αποτυχία των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, που παρακολουθούσαν την οικογένεια της Σάρα, η επιμέλεια της οποίας είχε αφαιρεθεί από τη μητέρα της και είχε ανατεθεί στον πατέρα της.

Επιπλέον, δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τη βία που υπέστη το παιδί, παρά το γεγονός ότι το σχολείο της είχε ειδοποιήσει σχετικά.

Sara Sharif was murdered by her father and stepmother.

Why did a family court judge place a vulnerable child in their custody? We need answers.https://t.co/YwqHUP4tvN

— Dr Charlotte Proudman (@DrProudman) December 11, 2024