Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο επτά στρατιωτών, τεσσάρων στον Λίβανο, τις πρώτες απώλειες στις τάξεις του από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 27 Νοεμβρίου καθώς και τριών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας.

BREAKING: Three soldiers killed in northern Gaza, says Israeli military https://t.co/PAiZ4D1jU3

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube

