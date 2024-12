Ο δολοφόνος του Brian Thompson, CEO της UnitedHealthcare, κυκλοφορεί ακόμη ελεύθερος.

Ο δράστης πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ τον 50χρονο διευθύνοντα σύμβουλο της ασφαλιστικής εταιρείας, το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο του Μανχάταν.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης αποκάλυψε σήμερα πως βρήκε επάνω στους τρεις κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο της δολοφονίας, χαραγμένες τρεις λέξεις. «Αρνούμαι», «καθαιρώ» και «υπερασπίζομαι».

Οι αστυνομικοί είχαν περισυλλέξει τρεις σφαίρες των 9 χιλιοστών και τρεις κάλυκες μπροστά από το ξενοδοχείο Χίλτον στην Έκτη Λεωφόρο, όπου ο Thompson επρόκειτο να διοργανώσει συνέδριο επενδυτών εκείνο το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας.

Ο μασκοφόρος δράστης χρησιμοποίησε σιγαστήρα και φαινόταν να είναι έμπειρος με βάση τα πλάνα από κάμερες παρακολούθησης.

JUST IN: GRAPHIC ⚠ The surveillance footage capturing the assassination of United Health Care CEO Brian Thompson has been released. @NYPDnews @UHC #healthcare #BrianThompson #NYC

Ωστόσο υπέπεσε σε ορισμένα λάθη, που ενδεχομένως να οδηγήσουν στον εντοπισμό του από την Αστυνομία.

Όπως αναφέρει η New York Post και σύμφωνα με πηγές που επικαλείται, ο δολοφόνος σταμάτησε σε ένα κοντινό Starbucks πριν τη δολοφονία και πέταξε το ποτήρι του καφέ του σε έναν κάδο απορριμμάτων – το οποίο οι αστυνομικοί το πήραν από τα σκουπίδια και τώρα το έχουν ως αποδεικτικό στοιχείο. Βρέθηκε επίσης ένα τηλέφωνο σε ένα στενό κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο πιστεύουν ότι ανήκει στον δολοφόνο.

These are additional images of the suspect sought in connection to this morning’s homicide. If you have any information about this incident, the suspect, or his location please contact @NYPDTips at 1(800)577-TIPS. https://t.co/rtfVynljXa pic.twitter.com/kUJr7l0nxZ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 4, 2024