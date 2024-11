Οι κάμερες κλειστού κυκλώματος από ένα ειδικό σχολείο στο Λονδίνο δείχνουν την κακοποίηση που υφίσταντο οι μαθητές.

Τι υλικό δείχνει παιδιά με αυτισμό να σπρώχνονται σε μικρά δωμάτια, να ρίχνονται στο πάτωμα, να δένονται από το λαιμό ή να μένουν μόνα τους κλεισμένα για πολλή ώρα.

Τα βίντεο μέσα από το σχολείο Whitefield στο βορειοανατολικό Λονδίνο μοιάζει με «βασανιστήρια», είπε ειδικός σε θέματα ασφάλειας μιλώντας στο BBC.

Δείχνει για πρώτη φορά την πραγματικότητα των όσων αντιμετώπισαν οι μαθητές.

Η αστυνομική έρευνα σχετικά με υλικό που τραβήχτηκε μέσα στα «δωμάτια ηρεμίας» εξέτασε βίντεο που χρονολογούνται από το 2014 μέχρι το 2017 και έληξε μέσα στο 2024.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Οι γονείς λένε ότι έχουν μείνει αντιμέτωποι με το ψυχικό τραύμα.

Το σχολείο υποστηρίζει ότι η νέα ηγεσία βρήκε το υλικό αφού ήδη είχαν κλείσει τα δωμάτια και το μοιράστηκε με την αστυνομία.

Περίπου 40 παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και σοβαρές ψυχικές διαταραχές ήταν κλεισμένα για ώρες στα δωμάτια, συνήθως χωρίς φαγητό ή νερό.

Έξι από τις οικογένειες συμφώνησαν να προβάλει το BBC το υλικό.

Ήθελαν να αποκαλύψουμε την κλίμακα και τη σοβαρότητα του τραύματος που βίωσαν τα παιδιά τους.

Τα βίντεο δείχνουν μαθητές σε έντονη δυσφορία πολλοί εκ των οποίων φαίνονται να αυτοτραυματίζονται για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα.

«Μου ράγισε η καρδιά», δήλωσε η μητέρα ενός από τα κακοποιημένα παιδιά αφού είδε για πρώτη φορά τις κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης. «Δεν θα το έκανες αυτό ούτε σε σκύλο».

Το BBC έχει επίσης βρει στοιχεία για κακομεταχείριση σε αίθουσες απομόνωσης σε άλλα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εν τω μεταξύ, ο τοπικός βουλευτής Σερ Ιέιν Ντάνκαν Σμιθ δήλωσε ότι τα πλάνα από το σχολείο Whitefield «πρέπει να οδηγήσουν σε βαθιά αλλαγή» και τα χαρακτήρισε «συγκλονιστικά».

Το σχολείο Whitefield είχε αξιολογηθεί ως «εξαιρετικό μέχρι που», το 2017, ο Οργανισμός Επιθεώρησης Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (OFSTED) ανακάλυψε τη χρήση άδειων δωματίων με μόνωση, χωρίς παράθυρα τα οποία χρησιμοποιούνταν για την απομόνωση των παιδιών.

Αλλά η ύπαρξη του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας δεν έγινε γνωστή μέχρι το 2021, όταν το BBC έμαθε ότι είχε ξεκινήσει έρευνα μετά την ανακάλυψη ενός κουτιού με στικάκια μνήμης USB που περιείχαν 500 ώρες ανησυχητικού υλικού από το εσωτερικό των δωματίων.

Άλλες οικογένειες δήλωσαν στο BBC ότι τα παιδιά τους ανέπτυξαν μετατραυματικό στρες αφού τοποθετήθηκαν στα δωμάτια «ηρεμίας».

«Πρόκειται για συγκάλυψη από ψηλότερα», λέει μία μητέρα.

«Δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσαν να ξεφύγουν με αυτό το επίπεδο κακοποίησης και κανείς να μην είναι υπόλογος».

