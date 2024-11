Ο κινητήρας ενός ρωσικής κατασκευής επιβατικού αεροσκάφους τυλίχθηκε στις φλόγες, την στιγμή που το αεροπλάνο άγγιζε το οδόστρωμα στο αεροδρόμιο της Αττάλειας.

Βίντεο δείχνει τις ομάδες αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων να σπεύδουν στο αεροπλάνο, ενώ φλόγες και καπνός βγαίνουν από τον κινητήρα.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, το αεροσκάφος είναι ένα Sukhoi Superjet με δυνατότητα μεταφοράς 100 επιβατών και προερχόταν από το θέρετρο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

A Sukhoi Superjet 100-95LR aircraft (RA-89085) from Sochi, Russia caught fire while landing at Antalya airport of Turkey.

The fire in the engine was noticed after stopping on the runway.

The aircraft belonged to the company «Azimut».

Though fire was extinguished by emergency… pic.twitter.com/YoEadsj14H

