Ύποπτο πακέτο εντόπισαν οι αρχές κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο και έδωσαν εντολή να κλείσει το κτίριο.

Η αστυνομία που έκλεισε επίσης τουλάχιστον ένα δρόμο κοντά στο συγκρότημα της πρεσβείας, το οποίο βρίσκεται στη νότια πλευρά του ποταμού Τάμεση στη συνοικία Nine Elms, προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο «δυνατός κρότος» που αναφέρθηκε στην περιοχή πριν από λίγη ώρα ήταν μια ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς», ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η πρεσβεία ανέφερε σε δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η αστυνομία έκλεισε έναν δρόμο κοντά στο κτίριο από για λόγους ασφαλείας.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λονδίνο άνοιξε σε νέα τοποθεσία λίγο έξω από το κέντρο της πόλης στις αρχές του 2018.

Βρίσκεται σε ένα μεγάλο campus σχετικά μακριά από τους περισσότερους δημόσιους δρόμους και περιβάλλεται από οχυρώσεις ασφαλείας.

