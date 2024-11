Οι φήμες για την υγεία του Αλί Χαμενεΐ, ανώτατου ηγέτη του Ιράν, έχουν φουντώσει ξανά. Η «είδηση» ότι έχει πέσει σε κώμα έχει κατακλύσει τα social media αλλά και κάποια ΜΜΕ αναπαράγουν την πληροφορία.

Ο Χαμενεΐ έχει πέσει σε κώμα πριν λίγες ημέρες σύμφωνα με το France 24 που επικαλείται ιρανικές πηγές.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορούν άσχημα νέα για την υγεία του Ιρανού ηγέτη.

Στα τέλη Οκτωβρίου, οι New York Times ανέφεραν πως ο 85χρονος Χαμενεΐ ήταν «βαριά άρρωστος».

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κάποιο επίσημο σχόλιο από την πλευρά του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Τεχεράνη έχει επιλέξει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, τον δεύτερο γιο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ως επόμενο αρχηγό της χώρας.

A few weeks ago, in late October, there were reports of the Ayatollah being ‘seriously’ as the country looks for his second oldest son to be his successor. pic.twitter.com/dJmA32TYWa

Η πληροφορία για την υγεία του Χαμενεΐ διαδόθηκε σαν αστραπή στα social media, με αρκετούς ωστόσο να εκφράζουν την επιφυλακτικότητά τους σε σχέση με την αυθεντικότητα της είδησης.

Ο Jason Brodsky, Διευθυντής Πολιτικής στο United Against Nuclear Iran (UANI), διέψευσε τους ισχυρισμούς λέγοντας ότι είναι πιθανότατα ψευδείς. Πρόσθεσε ότι ο Αλί Χαμενεΐ εμφανίστηκε για τελευταία φορά στις 7 Νοεμβρίου.

«Τα tweets για το πώς ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος του Ιράν βρίσκεται σε κώμα ή έχει ακόμη και πεθάνει είναι παντού στο χρονολόγιό μου», έγραψε. «Δεν υπάρχει ούτε ένα αξιόπιστο ειδησεογραφικό μέσο που να έχει αναφέρει κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό σας παρακαλώ να προσέχετε τι δημοσιεύετε. Ο Χαμενεΐ εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια στις 7 Νοεμβρίου. »

Tweets about how #Iran‘s regime’s supreme leader is in a coma or has even died are all over my timeline. There is not one credible news outlet which has reported as such. So please be careful what you post. Khamenei was last seen in public on November 7.

