Όταν κάποιος φλερτάρει με κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας το τελευταίο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να μιλήσει στον Τύπο για τη σχέση του. Ε, η Μέγκαν Μαρκλ είχε κάνει το εντελώς αντίθετο.

Η συνέντευξη της Μέγκαν Μαρκλ

Για όσους δεν θυμούνται όμως, η Μέγκαν Μαρκλ είχε δώσει μια συνέντευξη στο περιοδικό Vanity Fair τον Ιούλιο του 2017. Σύμφωνα με τη Daily Mail όμως, η προσέγγισή της συμφωνήθηκε προσεκτικά εκ των προτέρων.

Η Δούκισσα του Σάσεξ είχε ενημερωθεί να μείνει μακριά από αμφιλεγόμενα θέματα όπως η φυλετική πολιτική ή ο νέος τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αλλά το πιο σημαντικό από όλα: η ολοένα και πιο σοβαρή σχέση της με τον πρίγκιπα Χάρι.

Τρελή για τον Χάρι

Ωστόσο, όταν το περιοδικό κυκλοφόρησε με τον τίτλο «Wild About Harry» (Τρέλη για τον Χάρι) στο εξώφυλλό του – εστιάζοντας στη σχέση της με τον πρίγκιπα και όχι στο έργο της ως ηθοποιός, ακτιβίστρια και φιλάνθρωπος- το Παλάτι έμεινε άναυδο.

Εκεί, το η βασιλική οικογένεια κατάλαβε, μάλλον, πως ότι η Μέγκαν ήταν διατεθειμένη όχι μόνο να αγνοήσει το βασιλικό πρωτόκολλο αλλά και να αγνοήσει πλήρως, καθώς παρόλες τις οδηγίες αναφέρθηκε εκτενώς για την «ιστορία αγάπης» της ίδιας και του πρίγκιπα.

Τα σχόλια

Μάλιστα, γράφοντας για το Au News, η βασιλική σχολιάστρια, Ντανιέλα Έλσερ, δήλωσε ότι στη συνέντευξη, η Μέγκαν έσπασε το πρωτόκολλο της «σιωπής» και πως οι βασιλικοί αυλικοί θα έπρεπε «να είχαν δώσει πολύ, πολύ μεγαλύτερη προσοχή σε εκείνη τη στιγμή του περιοδικού το 2017», ρωτώντας: «Υπήρχαν, ακόμη και τότε, τα προειδοποιητικά σημάδια ότι η εισαγωγή της Μέγκαν στον βασιλικό κόσμο δεν επρόκειτο ποτέ, μα ποτέ, να έχει ομαλή εξέλιξη;».

Το χρονικό της διακριτικότητας

Όταν ο Χάρι και η Μέγκαν άρχισαν να βγαίνουν τον Ιούλιο του 2016, κρατούσαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Τα Μέσα Ενημέρωσης έμαθαν για τη σχέση τους μετά από κάποιες επισκέψεις της στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς ο πρίγκιπας Χάρι πήγαινε να την παραλάβει από το αεροδρόμιο. Και ακόμη και όταν έγινε γνωστή η είδηση της σχέσης τους τον Οκτώβριο, παρέμειναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προτιμώντας να διατηρούν σχετικά χαμηλό προφίλ.

Καθώς όμως η σχέση τους εξελισσόταν με την πάροδο των μηνών, το βασιλικό ζεύγος ήθελε έναν τρόπο να παρουσιάσει τη Μέγκαν με τον σωστό τόπο στο κοινό- εξ ου και οι συμβουλές.

Τι έγινε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης

Ο Τομ Μπόυερ, δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors», έγραψε ότι ήταν «εκστασιασμένη» όταν της ζητήθηκε να εμφανιστεί στο εξώφυλλο του τεύχους Σεπτεμβρίου 2017 του περιοδικού.

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι της Μέγκαν. Ο κ. Μπάουερ έλεγε ότι όλοι όσοι ήταν παρόντες γνώριζαν ότι η Μέγκαν είχε ενημερωθεί να είναι προσεκτική με όσα του έλεγε. Ξαφνικά όμως άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό λέγοντας: «Είμαστε ζευγάρι. Είμαστε ερωτευμένοι».

Η Μέγκαν είπε: «Είμαι σίγουρη ότι θα έρθει η ώρα που θα πρέπει να παρουσιαστούμε ως ζευγάρι και να έχουμε ιστορίες να πούμε, αλλά ελπίζω ότι αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος είναι ότι αυτή είναι η ώρα μας».

