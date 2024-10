Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν το Σάββατο (26/10) στο Λονδίνο, για να ζητήσουν από την κυβέρνηση να σκληρύνει τη στάση της στο μεταναστευτικό, αλλά και να στηρίξουν τον ακροδεξιό υποκινητή ταραχών Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση την προηγούμενη μέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πορεία, στην οποία μετείχαν κυρίως άνδρες, ξεκίνησε από τον σταθμό Βικτόρια και έφτασε στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, με τους συμμετέχοντες να φωνάζουν ρυθμικά «Τόμι» και να ζητούν να αφεθεί ελεύθερος.

Η διαδήλωση είχε προγραμματιστεί πριν από τη σύλληψη του Ρόμπινσον και διεξήχθη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Λονδίνο, με δεκάδες αστυνομικούς να έχουν αναπτυχθεί κατά μήκος της διαδρομής και γύρω από την πλατεία όπου δόθηκε μια συναυλία.

Πολλοί από τους διαδηλωτές ήταν εμφανώς μεθυσμένοι. Ορισμένοι κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και υπέρ του ακροδεξιού κόμματος Reform UK. Σε ορισμένα πλακάτ αναγραφόταν το σύνθημα «Ντόναλντ Τραμπ 2024», ενώ στο πλήθος αρκετοί κρατούσαν βρετανικές και ισραηλινές σημαίες.

Οι διαδηλωτές ζητούσαν την επαναφορά του σχεδίου απέλασης των μεταναστών στη Ρουάντα, το οποίο εγκαταλείφθηκε από τους Εργατικούς τον Ιούλιο. Αίτημά τους είναι επίσης να σταματήσουν οι αφίξεις πλοιαρίων με μετανάστες στα αγγλικά παράλια.

Ο Ρόμπινσον κατηγορείται ότι υποκίνησε τις ταραχές του Ιουλίου στην Αγγλία

Ο 41χρονος Τόμι Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, κατηγορείται από τις βρετανικές αρχές ότι υποκίνησε φέτος το καλοκαίρι τις χειρότερες ταραχές που έχει βιώσει η Βρετανία εδώ και μια δεκαετία.

Οι ταραχές ξέσπασαν τον Ιούλιο, μετά τον θάνατο τριών μικρών κοριτσιών που δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι στην πόλη Σάουθπορτ της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Ο Ρόμπινσον, ο συνιδρυτής της αντιμεταναστευτικής οργάνωσης «English Defence League», απέδειξε με αυτή την ευκαιρία την επιρροή που ασκεί στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Την Παρασκευή τέθηκε υπό κράτηση και την Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο.

London is roaring, chants of “we want Tommy out” Just look how beautiful those flags are . Proud patriots!! pic.twitter.com/jctCpjmQeW — The British Patriot (@BritLad95) October 26, 2024

Φέρεται ότι παραβίασε μια εντολή του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2021, που του είχε απαγορεύσει να επαναλάβει δυσφημιστικά σχόλια σε βάρος ενός Σύρου πρόσφυγα, ο οποίος κατέφυγε στη Δικαιοσύνη και δικαιώθηκε.

Παράλληλα, σήμερα οργανώθηκε και μια αντιδιαδήλωση από την ομάδα «Αντισταθείτε στον Ρατσισμό», στην οποία μετέχουν συνδικάτα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Counter demonstration against the far right. Because “never again” means never again. #London pic.twitter.com/WkoQdonQYy — Mattyranks (@mattyranks) October 26, 2024

Η πορεία αυτή κατέληξε επίσης κοντά στην Πλατεία του Κοινοβουλίου, μια περιοχή όπου συχνάζουν πολλοί τουρίστες και η αστυνομία του Λονδίνου απέκλεισε την πρόσβαση στη συγκεκριμένη ζώνη, ώστε οι συμμετέχοντες στις δύο διαδηλώσεις να μην διασταυρωθούν μεταξύ τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ