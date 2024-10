Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα πως μια κατάπαυση του πυρός αποτελεί προτεραιότητα στη Μέση Ανατολή και η δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ από τις ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσε να αυξήσει τις πιθανότητες επίτευξής της.

«Μετά τη δολοφονία του Σινουάρ μια νέα προοπτική έχει ανοίξει και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε μια εκεχειρία, μια απελευθέρωση των εναπομείναντων (Ισραηλινών) ομήρων και να αναζητήσουμε μια πολιτική προοπτική», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ σε δημοσιογράφους, σε μια συνεδρίαση των υπουργών Άμυνας της G7 στη Νάπολη.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

1- An immediate ceasefire.

2- The rapid election of a President.

3- The implementation of UNSCR 1701 & the exclusive deployment of the LAF in the South.

4- A more robust mandate for UNIFIL.

5- The delivery of the needed humanitarian aid. 2/3

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 19, 2024