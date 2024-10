Με τον σημερινό απολογισμό οι νεκροί του πολέμου στη Γάζα έχουν φτάσει τους 41.965 δηλαδή ένας στους 55 κατοίκους.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερος καθώς 10.000 είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια.

Χιλιάδες πτώματα δεν έχουν έχουν ταυτοποιηθεί ενώ οι τραυματίες φτάνουν τους 100.000.

Τουλάχιστον 16.756 παιδιά έχουν σκοτωθεί. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό παιδιών θυμάτων που έχει καταγραφεί σε ένα μόνο έτος συγκρούσεων τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ακόμα, περισσότερα από 17.000 παιδιά έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς τους.

Το Al Jazzeera δημοσίευσε ένα βίντεο με τα ονόματα των νεκρών στη Γάζα στην επέτειο του πολέμου.

34.000 ονόματα περνούν από την οθόνη μας υπογραμμίζοντας ότι οι νεκροί Παλαιστίνιοι δεν είναι μόνο αριθμοί αλλά άνθρωποι με τις δικές τους ιστορίες, οικογένειες, δουλειές και όνειρα.

Το βίντεο διαρκεί σχεδόν μία ώρα. Δίπλα στα ονόματα των νεκρών αναγράφεται η ηλικία τους.

Για πάνω από ένα λεπτό βλέπουμε ονόματα βρεφών που σκοτώθηκαν πριν φτάσουν το πρώτο έτος της ηλικίας τους.

Στο τελευταίο λεπτό βλέπουμε τα ονόματα των νεκρών άνω των 77 ετών. Αυτοί πρόλαβαν να ζήσουν την Νάκμπα. Τον βίαιο και αναγκαστικό εκτοπισμό 700.000 Παλαιστινίων το 1948 όταν ιδρύθηκε το Ισραήλ .

Και σκοτώθηκαν στη Γάζα, όπου οι απώλειες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τις απώλειες της Νάκμπα, με τον πόλεμο να εισέρχεται στον δεύτερο χρόνο.

More than 41,800 people have been killed in a year of Israel’s genocide against Palestinians in Gaza.

The health ministry in Gaza has confirmed the identities of more than 34,000 of them. Here are their names. pic.twitter.com/kvBrj3h212

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 7, 2024